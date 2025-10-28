La aplicación de BBVA México fue modificada y ni el asesor financiero César Vega le entiende, tal y como reveló en sus redes sociales.

A través de un video en su TikTok, el asesor financiero César Vega preguntó a los usuarios si es que les costaba usar la aplicación de BBVA México, la cual habían modificado recientemente.

Y es es que de acuerdo con el experto, la app de BBVA México que era una de las mejores que existía en México, pasó a ser una de las más complicadas y que nadie entiende.

César vega explica que intentó hacer una transferencia mediante la app de BBVA México, y aunque pensó que se había podido, resultó que no y que solo pasó dinero de su tarjeta de débito a la de crédito.

“Está super confusa la pinche aplicación. El éxito que tenía BBVA México era por su pinche aplicación. Ojalá esto lo vea algún director o algo.” César Vega

Notablemente molesto, César Vega aseguró que deberían correr a quien propuso cambiar la aplicación de BBVA México y a quienes lo autorizaron; así como regresar a su app anterior que era según él, “la mejor aplicación de México”.

También comentó que si no lo hacían, eventualmente varios de los clientes de BBVA México que siguen confusos ante la aplicación reciente, migrarían a otros bancos como la de Banorte que estaba bien y fácil de entender.