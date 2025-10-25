Debido a un mantenimiento de rutina de SPEI, varios bancos como BBVA, Banorte y Bancoppel, se quedaron sin transferencias de las 6:00 p.m. a las 8:00 p.m. del 24 de octubre.

Estos son todos los bancos afectados por la suspensión de transferencias de SPEI el 24 de octubre:

BBVA Banamex Banorte Banregio BanCoppel BanBajío Banco Azteca Caja Popular Mexicana HSBC Nu Santander Scotiabank

Mantenimiento SPEI (BBVA)

¿Qué pasa con los 12 bancos afectados por el mantenimiento de SPEI?

Debido al mantenimiento de SPEI, los 12 bancos anteriormente citados no podrán hacer transferencias desde su aplicación de las 6:00 p.m. a las 8:00 p.m. del 24 de octubre.

Dichas operaciones podrían tardar mucho tiempo en salir, o directamente ser canceladas por el banco en cuestión.

Asimismo, estos 12 bancos podrían tener problemas con el pago con tarjeta de crédito por el mantenimiento de SPEI.

Si bien el sistema de SPEI y el de tarjeta de crédito es diferente, en ocasiones puede haber ciertos inconvenientes dependiendo el tipo de tarjeta que manejes.

Por lo que se ha recomendado que en este lapso de tiempo, se hagan los pagos esenciales mediante efectivo.

Es decir, aquellos pagos que se puedan hacer en servicios con locales físicos o a terceros directamente, sin recurrir a una aplicación.

Una vez restablecido el servicio, se pueden volver a realizar las operaciones con normalidad.

Obviamente si tu tarjeta o cuenta no pertenece a ninguna de las instituciones, no debería de tener problemas en tus pagos.

Mantenimiento SPEI (Banorte)

Se espera que el mantenimiento de SPEI no genere más inconvenientes en los 12 bancos afectados

Fuera de lo anteriormente mencionado, se espera que el mantenimiento de SPEI se realice con toda normalidad sin afectar más allá a estos 12 bancos.

Es decir, que a las 8:00 p.m. ya puedas hacer transferencias por SPEI si cuentas con cuenta en dichas instituciones bancarias.

Aún así muchos usuarios recomiendan a la gente que esperen unos minutos tras el fin del mantenimiento de SPEI, por si hay un retraso en el mismo.