Grupo Financiero Banamex anunció la incorporación de Enrique Fernández Gutiérrez como nuevo director corporativo de Capital Humano y Cultura, cargo que asumirá el 1 de septiembre de 2026.

Con más de 20 años de experiencia, 12 de ellos en el sector financiero, Enrique Fernández Gutiérrez llega tras liderar procesos de transformación en BBVA México y firmas como McKinsey y Deloitte.

El nombramiento de Enrique Fernández Gutiérrez se da en un contexto de renovación institucional, tras la salida de Ignacio Deschamps y la consolidación de Banamex como entidad autónoma tras su separación de Citi.

Enrique Fernández Gutiérrez, una trayectoria enfocada en la transformación

Enrique Fernández llega a Banamex respaldado por más de 20 años de experiencia profesional, de los cuales 12 han sido dentro del sector financiero.

Su trayectoria destaca por liderar procesos de transformación organizacional, evolución cultural y estrategias de negocio.

Antes de integrarse a Banamex, se desempeñó como director de Talento y Cultura en BBVA México, donde formó parte del Comité de Dirección y fue responsable de áreas clave como diversidad e inclusión, aprendizaje, bienestar y desarrollo profesional.

Asimismo, colaboró en organizaciones de renombre como McKinsey México, Deloitte Consulting y Grupo Collado.

Es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con un MBA por el IESE Business School.

Enrique Fernández Gutiérrez, liderazgo en una etapa de renovación

El nombramiento de Enrique Fernández Gutiérrez se produce en un contexto de cambios significativos para la institución.

Apenas el 29 de julio de 2026, se formalizó la salida de Ignacio Deschamps de la presidencia del Consejo de Administración, posición que fue asumida por Fernando Chico Pardo.

Esta transición marca la consolidación de la autonomía de Banamex tras su separación definitiva del grupo estadounidense Citi.

Edgardo del Rincón, director general de Banamex, expresó su entusiasmo por la llegada del nuevo directivo:

“Su amplia experiencia desarrollando talento y construyendo culturas de alto desempeño será fundamental para seguir impulsando nuestro crecimiento en México y fortalecer una organización que pone a las personas en el centro de todo lo que hace”. Edgardo del Rincón, director general de Banamex

Por su parte, Enrique Fernández señaló que se integra al Grupo Banamex en un momento histórico, convencido de que un liderazgo cercano y una cultura sólida son elementos esenciales para generar un impacto positivo en millones de personas.