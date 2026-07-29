Tras la salida de Ignacio Deschamps del Consejo de Administración de Banamex, Fernando Chico Pardo reconoció su trabajo en la institución bancaria.

“Agradezco profundamente a Nacho Deschamps su liderazgo, visión estratégica y compromiso durante esta etapa tan relevante de nuestra institución” Fernando Chico Pardo

Ignacio Deschamps fue el presidente del Consejo del Grupo Financiero y banco desde diciembre de 2024, donde aportó su experiencia de más de 40 años en el sector financiero mexicano.

Fernando Chico Pardo destacó el trabajo de Ignacio Deschamps en el proceso de evolución tecnológica y fortalecimiento del equipo ejecutivo.

Ignacio Deschamps deja la presidencia del Consejo (Michelle Rojas)

Fernando Chico Pardo manda mensaje a Ignacio Deschamps tras su salida de Banamex

Fernando Chico Pardo expresó un profundo agradecimiento hacia Ignacio Deschamps, destacando que su labor “dejó huella” en el Banco Nacional de México (Banamex).

Agradeció su liderazgo, visión estratégica y compromiso durante una etapa que calificó como “tan relevante” para el banco.

Fernando Chico Pardo afirmó que los resultados del trabajo de Deschamps contribuyeron a construir un Banamex más moderno, digital, eficiente y centrado en el cliente.

Destacó que su participación fue clave para dar continuidad a los objetivos de la firma e impulsar un gobierno corporativo sólido tras la separación de Citi.

“Nacho ha dejado huella en la construcción de un Banamex más moderno y digital, eficiente y centrado en el cliente. Le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos” Fernando Chico Pardo

Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo de Administración de Banamex

Fernando Chico Pardo asumió el liderazgo de Banamex a través de un proceso gradual que comenzó con una inversión estratégica y culminó con la presidencia de los principales órganos de la institución.

El primer paso fue la compra del 25% de las acciones de Grupo Financiero Banamex, una decisión en la que participó Ignacio Deschamps.

El 15 de diciembre de 2025, Chico Pardo se convirtió oficialmente en el accionista de referencia de la institución.

En esa misma fecha, asumió la presidencia del Grupo Financiero Banamex, mientras Deschamps se mantenía al frente del Consejo de Administración del banco.

El proceso de sucesión se completó el 29 de julio de 2026. Con la salida de Deschamps, Chico Pardo asumió también la Presidencia del Consejo de Administración de Banco Nacional de México.