BBVA México anunció una reestructura en sus órganos directivos, en la que destaca la salida de Jaime Serra Puche de la Presidencia del Consejo de Administración y la propuesta para que Eduardo Osuna asuma el cargo.

La institución financiera informó que Jaime Serra Puche concluye su participación tras 19 años como consejero y ocho años como presidente del Consejo de Administración, al alcanzar los 75 años de edad.

BBVA México anuncia salida de Jaime Serra Puche; Eduardo Osuna asumiría la presidencia

Como parte de una nueva etapa de transformación del grupo financiero, BBVA México anunció la salida de Jaime Serra Puche.

En el mismo comunicado se informa que el nombre de Eduardo Osuna suena para suplirlo en la presidencia del consejo.

Jaime Serra Puche (Galo Cañas Rodríguez | Cuartoscuro )

Jaime Serra Puche encabezó las labores de gobierno corporativo del banco, promoviendo prácticas alineadas con estándares internacionales y fortaleciendo la gobernanza de la institución.

Como parte del relevo, Eduardo Osuna será propuesto como nuevo presidente del Consejo de Administración, actualmente se desempeña como vicepresidente y director general de BBVA México.

De aprobarse la postulación de Eduardo Osuna, continuará participando en:

Definición de la estrategia del banco

Supervisión del gobierno corporativo de las filiales

Relaciones institucionales

Consejos regionales

Atención de clientes mayoristas desde una función no ejecutiva

Eduardo Osuna, vicepresidente, director general BBVA México (CUARTOSCURO / Andrea Murcia Monsivais)

La salida de Jaime Serra Puche no será el único cambio dentro de la institución, pues se anunció que José Luis Elechiguerra asumirá la dirección general de BBVA México, en lugar de Eduardo Osuna.

BBVA México señaló que estos cambios forman parte de la evolución de su estrategia global y buscan fortalecer su liderazgo en el sistema financiero mexicano, así como el impulso a la innovación y el desarrollo económico.