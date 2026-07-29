Desde este 29 de julio de 2026, Ignacio Deschamps deja su rol como miembro y presidente del consejo de administración de Banamex.

Por 29 meses, Deschamps aportó a la institución sus más de 40 años de experiencia en el sector financiero mexicano. En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Ignacio Deschamps? Expresidente del Consejo de Banamex

Ignacio Deschamps González cuenta con una amplia trayectoria en el sistema bancario mexicano.

Su carrera se ha desarrollado en instituciones como Banamex (Banco Nacional de México), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), BBVA Bancomer, Scotiabank, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Nacional Financiera (Nafin).

Ignacio Deschamps González (Enrique Ordóñez/Cuartoscuro / Enrique Ordoñez)

¿Qué edad tiene Ignacio Deschamps? Expresidente del Consejo de Banamex

Ignacio Deschamps nació en Ciudad de México, el 6 de enero de 1963 por lo que actualmente tiene 63 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ignacio Deschamps? Expresidente del Consejo de Banamex

Ignacio Deschamps mantiene su vida privada en bajo perfil por lo que está información no está disponible en Internet.

¿Qué signo zodiacal es Ignacio Deschamps? Expresidente del Consejo de Banamex

Ignacio Deschamps nació bajo el signo zodiacal de Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Ignacio Deschamps? Expresidente del Consejo de Banamex

Se desconoce esta información sobre Ignacio Deschamps.

Ignacio Deschamps González (Rodolfo Angulo / Cuartoscuro / Rodolfo Angulo)

¿Qué estudió Ignacio Deschamps? Expresidente del Consejo de Banamex

Ignacio Deschamps es ingeniero industrial por el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México.

Tiene un posgrado en Administración de Ingeniería por la Universidad George Washington, en Washington, D.C.

¿En qué ha trabajado Ignacio Deschamps? Expresidente del Consejo de Banamex

Ignacio Deschamps inició su carrera dentro del sector financiero en 1984, año en que fungió como asistente técnico en Nacional Financiera (Nafin).

inició su carrera dentro del sector financiero en 1984, año en que fungió como asistente técnico en Nacional Financiera (Nafin). Entre 1986 y 1989 se incorporó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como oficial de la División de Planes y Programas.

Posteriormente ingresó al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) donde ejerció diversos cargos como Director Ejecutivo de Banca de Inversión.

En 1993se unió a Bancomer como director de Productos Banca Hipotecaria.

Desde 2007 es integrante del Comité de Dirección de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

En 2009 asumió la presidencia de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Entre 2006 y 2012 fue presidente del Consejo de Administración y director general de BBVA Bancomer (BBVA México).

Hasta 2023 fue director del Grupo de Banca Internacional y Transformación Digital en Scotiabank.

El primero de diciembre de 2024 asumió la presidencia del Consejo de Banamex, cargo que dejó el 29 de julio de 2026.