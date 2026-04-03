El Ministerio Interior del Reino de Bahréin denunció graves daños en Sitra tras ataques iraníes. Se reportan cuatro personas heridas y un gran número de viviendas afectadas.

El jueves 2 de abril, la Guardia Revolucionaria atacó el centro de tecnología Amazon en Bahréin tras lanzar amenaza de bombardear empresas estadounidenses en Medio Oriente.

Irán continúa atacando zonas estratégicas de Bahréin y esto ha dejado a civiles lesionados, así como daños en infraestructuras de la isla de Sitra, donde han activado alarmas para prevenir a sus habitantes de un posible ataque.

Bahréin denuncia que ataques de Irán dejaron ciudadanos lesionados y viviendas afectadas

El Ministerio Interior de Bahréin compartió un mensaje en X para revelar que un ataque de Irán dejó cuatro personas con lesiones leves en Sitra.

Baréin asegura que metrallas de drones iranís dañaron diversas viviendas de Sitra, por lo que fue necesario desplegar a la Guardia Nacional y el Servicio Nacional de Ambulancias.

Baréin denuncia ataques de Irán a Sitra (X/@moi_bahrain)

La zona afectada fue acordonada por las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes y poner a salvo a los ciudadanos afectados por el presunto ataque de Irán .

En este contexto, Baréin ha activado sus alarmas desde el pasado 2 de abril, por lo que ha exhortado a sus ciudadanos a estar pendientes de un posible ataque.

Esta medida fue tomada por Bahréin tras el ataque de Irán a un centro de tecnología de Amazon, lo que habría obligado a la compañía a abandonar el lugar.

Ataques de Irán provocan la evacuación de mil 500 soldados estadounidenses

La ofensiva de Irán contra Estados Unidos sigue y tras atacar dos aviones, se evacuó una base naval en Bahréin.

Irán ha lanzado ataques con drones y misiles contra estadounidenses activos en la zona de Asia Occidental.

Asimismo, los recientes ataques de Irán contra bases militares de Estados Unidos son una respuesta a las agresiones iniciadas el 28 de febrero por parte de este país e Israel.