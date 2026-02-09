Air Canada emitió un comunicado para anunciar la suspensión de vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible en los aeropuertos. No se dio una fecha para la reanudación del servicio.

De acuerdo con la información, Air Canada realizará vuelos vacíos hacia Cuba únicamente para regresar a 3 mil clientes que se encuentran en la isla y que buscan regresar a su país.

Air Canada (Cole Burston / Getty Images via AFP)

Air Canada cancela vuelos a Cuba por escasez de combustible; solo habrá viajes de regreso

A través de un comunicado, Air Canada anunció que suspenderá vuelos a Cuba debido a la inestabilidad del suministro de combustible de aviación en los aeropuertos cubanos.

Air Canada informó que se prevé un desabasto de combustible en Cuba a partir del 10 de febrero, por lo que la aerolínea llevará gasolina adicional y realizará paradas técnicas en caso de requerir más.

Los reportes señalan que en Cuba hay cerca de 3 mil clientes de Air Canada, por lo que la prioridad de la empresa será regresar a estos usuarios a su hogar con el combustible que queda.

Cabe mencionar que los usuarios que ya tenían planeado vuelos con Air Canada y Air Canada Vacations a Cuba, recibirán un reembolso completo en su método de pago original.