Rusia canceló un vuelo con destino a Cuba tras confirmarse la escasez de combustible para aviación, lo que ha desatado especulaciones sobre si se frenarán los viajes hacia la isla.

Video en redes sociales muestran que los pasajeros ya habían abordado el avión, sin embargo, los pilotos fueron notificados sobre la crisis de combustible en Cuba y decidieron desembarcar.

Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible (Michelle Rojas)

Rusia cancela vuelos a Cuba ante la crisis de combustible

Rusia informó sobre la cancelación de un vuelo a Cuba debido a la falta de combustible para aviones en la isla, ocasionado por el bloqueo de petróleo de Estados Unidos.

Los videos revelan que los pasajeros tuvieron que bajarse del avión cuando estaban a minutos de despegar, después Rusia dio a conocer que suspendería todas sus operaciones a Cuba.

El gobierno de Rusia se suma a Canadá en la decisión de frenar vuelos a Cuba debido a la inestabilidad del combustible en la isla; las rutas no se reanudarán hasta nuevo aviso.

Cabe mencionar que la cancelación de vuelos se da tras el anuncio del gobierno cubano en el que anticipó que la isla se quedaría sin combustible de aviación debido al bloqueo de Estados Unidos.