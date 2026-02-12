El peso cubano alcanzó una depreciación histórica en el mercado informal al alcanzar un mínimo de 500 unidades por dólar en medio de las tensiones con Estados Unidos.

De acuerdo con la información, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba ha generado gran incertidumbre, aumentando la precariedad de la vida y del bienestar de la población de la isla.

Peso cubano alcanza mínimo histórico en mercado informal; reportan cambio de 500 por dólar

El medio “El Troque” reveló que el peso cubano alcanzó un mínimo histórico de 500 por dólar de Estados Unidos, registrando una caída del 15% del valor de la moneda en lo que va del año.

Peso cubano alcanza mínimo histórico de 500 por dólar (johan10 / Getty Images)

La depreciación del peso cubano en el mercado informal se dio luego de la fallida reforma monetaria de 2021, año en el que la moneda arrancó con un tipo de cambio de 24 por dólar.

Esta tasa de cambio se modificó en agosto de 2022 para las personas físicas y las pequeñas y medianas empresas cubanas, en la que se establecía pagar 120 pesos cubanos por dólar.