Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, reafirmó negociaciones formales en curso entre Estados Unidos y Cuba:

“Como ya he reiterado, el presidente Trump siempre tiene voluntad de apostar por la diplomacia, y creo que eso es algo que de hecho está teniendo lugar con el Gobierno cubano” Karoline Leavitt

La postura fue a su vez una advertencia para Cuba, pues Karoline Leavitt recomendó al Gobierno cubano emitir declaraciones más “prudentes” cuando se dirijan en el futuro a Donald Trump.

Esto después de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, negara tener un diálogo especial con Estados Unidos.

Estados Unidos sostiene que Cuba está al borde del colapso

En sus declaraciones, Karoline Leavitt recordó la situación que atraviesa Cuba desde que Donald Trump detuvo los envíos de petróleo a la isla desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

A principios de febrero, el presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para sancionar a los países que envíen petróleo a Cuba.

Donald Trump (Evan Vucci / AP Photo / AP)

Fue bajo este contexto que la portavoz de la Casa Blanca advirtió al Gobierno cubano por su reciente negativa al diálogo por parte de su presidente.

La funcionaria dio a entender que Estados Unidos tiene la sartén por el mango, enfatizando la inminente crisis económica y energética que se aproxima para la isla:

“Creo que, dado que el Gobierno cubano está en sus últimas y que el país está a punto de colapsar, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de Estados UUnidos” Karoline Leavitt

Por su parte, Miguel Díaz-Canel anunció el jueves 5 de febrero “plan de preparación para la defensa”, esto debido a la presión ejercida por Estados Unidos.

A la par, dijo estar abierto al diálogo en busca de una “relación civilizada” que sea beneficiosa para ambas naciones.