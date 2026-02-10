Vuelos entre Cuba y México seguirán operando con normalidad, confirma embajador

Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, confirmó que los vuelos entre ambas naciones siguen operando con normalidad pese a la falta de combustible en la isla.
El gobierno cubano anticipó que la isla se quedaría sin combustible de aviación debido al bloqueo de Estados Unidos; sin embargo, los vuelos entre Cuba y México no se verían afectados.
Embajador reitera que vuelos entre Cuba y México seguirán operando con normalidad
A través de redes sociales, el embajador Eugenio Martínez Enríquez reiteró que las aerolíneas que conectan Cuba y México operan con normalidad pese a la escasez de combustible.
Los aviones cargarán suficiente combustible para los viajes entre Cuba y México de ida y vuelta, por lo que el bloqueo de petróleo de Estados Unidos no será un problema.
Los reportes señalan que las tres aerolíneas que operan vuelos entre Cuba y México son las siguientes:
- Aeroméxico
- VivaAerobus
- Volaris
De acuerdo con la información, la falta de combustible para aviones sería consecuencia del bloqueo de Estados Unidos, cuyo gobierno amenazó con aranceles a los países que ayudarán a Cuba.
Cabe mencionar que la aclaración se da luego de que aerolíneas como Air Canada anunciaran la suspensión de su ruta de vuelos a Cuba debido a la inestabilidad del combustible en la isla.