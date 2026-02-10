Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, confirmó que los vuelos entre ambas naciones siguen operando con normalidad pese a la falta de combustible en la isla.

El gobierno cubano anticipó que la isla se quedaría sin combustible de aviación debido al bloqueo de Estados Unidos; sin embargo, los vuelos entre Cuba y México no se verían afectados.

Suspenden vuelos a Cuba por escasez de combustible (Michelle Rojas)

Embajador reitera que vuelos entre Cuba y México seguirán operando con normalidad

A través de redes sociales, el embajador Eugenio Martínez Enríquez reiteró que las aerolíneas que conectan Cuba y México operan con normalidad pese a la escasez de combustible.

Los aviones cargarán suficiente combustible para los viajes entre Cuba y México de ida y vuelta, por lo que el bloqueo de petróleo de Estados Unidos no será un problema.

Los reportes señalan que las tres aerolíneas que operan vuelos entre Cuba y México son las siguientes:

Aeroméxico VivaAerobus Volaris

Vuelos entre Cuba y México seguirán operando con normalidad, confirma embajador (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, la falta de combustible para aviones sería consecuencia del bloqueo de Estados Unidos, cuyo gobierno amenazó con aranceles a los países que ayudarán a Cuba.

Cabe mencionar que la aclaración se da luego de que aerolíneas como Air Canada anunciaran la suspensión de su ruta de vuelos a Cuba debido a la inestabilidad del combustible en la isla.