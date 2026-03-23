La noche del domingo 22 de marzo de 2026 se vivió una tragedia en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, cuando un avión de Air Canada Express chocó contra un camión de bomberos en plena pista de aterrizaje.

El accidente dejó dos muertos —el piloto y el copiloto— y 41 heridos, varios de ellos en estado grave.

La aeronave, procedente de Montreal con 72 pasajeros, quedó destrozada en la cabina.

Autoridades federales investigan si una falla de comunicación entre controladores y personal de emergencia provocó el accidente.

Accidente en LaGuardia: Mueren piloto y copiloto de Air Canada

Un trágico accidente ocurrió la noche del domingo 22 de marzo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, cuando un avión de Air Canada Express colisionó con un camión de bomberos en la pista de aterrizaje.

El siniestro, reportado alrededor de las 11:40 p.m., dejó un saldo de dos muertos y 41 personas heridas.

Las víctimas fatales fueron identificadas como el piloto y el copiloto de la aeronave, quienes tenían su base en Canadá.

El avión, un Bombardier CRJ-900 operado por Jazz Aviation, procedía de Montreal con 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo.

De los 41 heridos trasladados a hospitales locales, las autoridades informaron que 32 ya han sido dados de alta, aunque algunos permanecen en estado grave.

Avión de Air Canada choca en LaGuardia y deja dos muertos (Ryan Murphy / AP)

¿Cómo ocurrió el choque en el aeropuerto de LaGuardia?

El choque en el aeropuerto de LaGuardia se produjo en la Pista 4 mientras la aeronave aterrizaba. El jet impactó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios de la Autoridad Portuaria que respondía a un incidente ajeno: un reporte de “mal olor” en un vuelo de United Airlines.

Según los informes, el avión golpeó la parte media del camión, lo que provocó que los oficiales que iban al frente salieran proyectados, logrando sobrevivir con heridas no letales.

Por el contrario, los pilotos recibieron toda la fuerza del impacto debido a que la nariz del avión estaba baja en ese momento.

Imágenes del lugar mostraron la cabina destrozada con cables y escombros colgando, mientras que el vehículo de emergencia quedó volcado sobre un costado.

Entre los detalles del rescate, se dio a conocer que una asistente de vuelo fue hallada fuera de la aeronave, aún atada a su asiento de salto.

Avión de Air Canada choca en LaGuardia y deja dos muertos (Ryan Murphy / AP)

Investigan choque de Air Canada en LaGuardia

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA han iniciado una investigación por el choque del avión de Air Canada en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York.

Aunque fuentes preliminares indican que tanto el avión como el camión tenían autorización para estar en la pista, expertos sugieren que el accidente pudo ser resultado de una falla en la comunicación.

En grabaciones de radio se escuchó a un controlador ordenar al “Camión 1” que se detuviera momentos antes de intentar desviar frenéticamente a otras aeronaves.

Debido a la magnitud de la tragedia, el aeropuerto LaGuardia permanece cerrado y no se espera que reanude operaciones antes de las 2:00 p.m. de este lunes.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el suceso como “noticias desgarradoras” y expresó que sus pensamientos están con las víctimas y sus familias.