A unas semanas de llevarse a cabo este importante evento deportivo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya prevé una baja afluencia de pasajeros para el Mundial 2026.

“En la parte comercial de pasajeros no esperamos que haya una gran cantidad. Nuestros hermanos mayores del AICM son quienes los estarán recibiendo” Isidoro Pastor, director del AIFA

Aunque el director del AIFA dijo que la estructura está lista para recibir empresarios y jugadores, fue enfático al señalar que la mayor afluencia de turistas llegará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

No obstante, señaló que, en caso de que los turistas decidan visitar México a través de AIFA, el aeropuerto cuenta con la infraestructura suficiente para recibirlos.

Isidoro Pastor Román, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

AIFA firma contrato con FIFA para la llegada de futbolistas rumbo al Mundial 2026

En entrevista para Radio Fórmula, el director del AIFA, Isidoro Pastor, recordó que los organizadores de la FIFA 2026 se dijeron sorprendidos por la infraestructura del aeropuerto.

Además, señaló que el AIFA y la FIFA firmaron un contrato por el que se establece que, entre junio y julio, el aeropuerto recibirá a decenas de empresarios, políticos y personalidades con motivo del Mundial 2026.

“Ya tenemos un contrato con FIFA para que todos aquellos vuelos que transporten a las selecciones, que van a participar en esta justa deportiva, que transportan empresarios o que transportan a personalidades de diferentes países que nos van a visitar para este encuentro” Isidoro Pastor, director del AIFA

Pese a que el AIFA no prevé gran afluencia de turistas, es de destacar que el aeropuerto ha transportado a 18 millones 638 mil pasajeros desde su inauguración en el 2022.

En temas de movilidad, destaca que el AIFA cuenta con transporte para llegar a los siguientes puntos de la CDMX por un precio de entre 70 a 150 pesos mexicanos: