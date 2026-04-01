Selecciones que visitarán México con motivo del Mundial 2026, viajarán por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Isidoro Pastor, director del AIFA, informó de la existencia de un contrato entre AIFA y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Mediante la Mañanera del Pueblo, el director indicó que los futbolistas de todas las selecciones, así como empresarios y personalidades llegarán al país mediante el aeropuerto mexicano, con el objetivo de garantizar la privacidad, comodidad y seguridad.

“Ya tenemos un contrato con FIFA para que todos aquellos vuelos que transporten a las selecciones, que van a participar en esta justa deportiva, que transportan empresarios o que transportan a personalidades de diferentes países que nos van a visitar para este encuentro deporte, estamos listos en un ambiente de privacidad, comodidad y seguridad para que desarrollen estas actividades” Isidoro Pastor, director del AIFA

Entre junio y julio se espera que México reciba a decenas de empresarios, políticos y personalidades con motivo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Cabe mencionar que el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el 11 de junio, día en que México se enfrentará a Sudáfrica.

Posteriormente en el Estadio Banorte, se realizarán cuatro partidos más, dos de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y otro de octavos de final.

AIFA alcanza autonomía financiera

A poco más de cuatro años de haberse inaugurado, AIFA ya alcanzó autonomía financiera.

Con base a los datos proporcionados por el funcionario, de 66 años de edad, AIFA superó ingresos sobre los egresos a dos años de su funcionamiento.

Durante el primer trimestre de 2024 los ingresos cubrieron los gastos de operación.

“Terminamos con saldo a favor en el año 2024 igual en 2025” Isidoro Pastor, director del AIFA

En 2024 los egresos fueron de 2,288 millones de pesos, mientras que los ingresos alcanzaron los 2,736 millones de pesos.

En 2025 los egresos fueron de 2,384 millones de pesos, mientras que los ingresos reportados son de 3,147 millones de pesos.

Hasta el momento, el aeropuerto ubicado en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, Estado de México, ha transportado a 18 millones 638,345 pasajeros.

Actualmente este cuenta con 41 destinos nacionales y 5 internacionales, dos más se sumarán el próximo mes de junio.