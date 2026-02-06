El gobierno inhabilitó a Lax Constructora de volver a trabajar con ellos, tras encontrar engaños en el contrato para su labor en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Asimismo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que Lax Constructora tendrá que pagar una multa junto con una inhabilitación.

Gobierno inhabilita y multa a Lax Constructora por engaño en su trabajo para el AIFA

A través de un comunicado, Buen Gobierno detalló las acciones legales que emprendieron contra la empresa Lax Constructora, luego de que encontraron un engaño cuando se contrataron para trabajar en el AIFA.

Lax Constructora se contrató para “Servicios de Mantenimiento a Instalaciones Arquitectónicas” en dos ocasiones. Sin embargo, tras el engaño ya no podrán volver a trabajar para el gobierno.

Según lo dicho por Buen Gobierno, la empresa había asegurado tener el cumplimiento de la NMX-R-025-SCFI-2025 sobre igualdad laboral y no discriminación, sin embargo, no tiene la norma.

Ante ello, decidieron emprender acciones “conforme a la ley” y “con apego a derecho”, de modo que han sido acreedores a una multa de 189 mil 170 pesos que les fue informada desde el 27 de enero de 2026.

Asimismo, añadieron que Lax Constructora quedará inhabilitada por cuatro meses, de modo que no podrá tener contratos en este tiempo con la Administración Pública Federal.

Por otra parte, Buen Gobierno informó que el engaño de Lax Constructora llevó a su incorporación en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le quita la posibilidad de volver a trabajar para el Gobierno de México.

Lax Constructora puede impugnar, pero Buen Gobierno defenderá fundamento del engaño

Buen Gobierno dio a conocer que Lax Constructora quedó inhabilitada y tendrá que pagar una multa por engaño. Sin embargo, explicó que la empresa podrá impugnar la acción legal.

La Secretaría explicó que aunque Lax Constructora tiene “derecho a impugnar la resolución”, ellos defenderán “la sanción” pues esto se hizo con apego a la Ley.

Asimismo, Buen Gobierno recordó que si las empresas deciden engañar “para obtener contratos” tendrán consecuencias por su actuar.