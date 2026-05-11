Un grupo de ejidatarios y campesinos bloqueó los accesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) la mañana de este lunes 11 de mayo de 2026, lo que ha provocado afectaciones a usuarios y automovilistas en la zona.

El bloqueo se registra en el municipio de Tonanitla, colindante con Tecámac y el Circuito Exterior Mexiquense, en el Estado de México, donde los manifestantes cerraron vialidades con camiones de carga y tractores para impedir el acceso vehicular al AIFA.

Desde aproximadamente las 7:00 de la mañana, los campesinos originarios de Tonanitla comenzaron a bloquear el paso hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como las entradas y salidas rumbo a Ojo de Agua, Tecámac y Tonanitla.

¿Por qué ejidatarios de Tonanitla bloquean accesos al AIFA?

Los ejidatarios de Tonanitla exigen que el Congreso local y las autoridades del Estado de México resuelvan a su favor una disputa territorial relacionada con alrededor de 850 hectáreas de tierras ejidales que, aseguran, buscan ser incorporadas al municipio de Tecámac.

Los manifestantes piden respeto a los límites territoriales de sus ejidos y una intervención de las autoridades estatales para solucionar el conflicto que, según reportes, lleva varios años sin resolverse.

De acuerdo con un testimonio recogido por el diario La Jornada, Enrique Díaz Martínez, representante ejidal, señaló que no ha existido interés por parte de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para atender el problema.

También acusó a la exalcaldesa y actual senadora Mariela Gutiérrez, así como a la alcaldesa de Tecámac, Rosa María Wong, de intentar apropiarse de aproximadamente 800 hectáreas pertenecientes al ejido de Tonanitla.

Bloqueo en Tonanitla afecta llegada de pasajeros al AIFA

El bloqueo de ejidatarios en Tonanitla ha generado complicaciones para usuarios que intentan llegar al AIFA este lunes 11 de mayo.

Ante el cierre vial, algunos automovilistas han buscado rutas alternas como el Circuito Exterior Mexiquense y la autopista México-Pachuca para poder arribar al aeropuerto.

Incluso, algunos pasajeros optaron por caminar desde las zonas cercanas al bloqueo hasta las instalaciones del AIFA para no perder sus vuelos.

Como medida de apoyo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles dispuso de dos camiones de transporte para trasladar pasajeros desde el punto del bloqueo hasta la terminal aérea.