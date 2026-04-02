El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha transportado a 18 millones 638 mil pasajeros desde su inauguración en el 2022, informó su director Isidoro Pastor.

“Hasta el día de ayer llevamos 18 millones 638 mil 335 pasajeros” Isidoro Pastor. director del AIFA

En entrevista para Radio Fórmula, el directivo destacó que estos resultados se lograron gracias a las visitas de miles de pasajeros del AIFA en 41 destinos nacionales y 5 internacionales.

Isidoro Pastor Román, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

AIFA supera 18.6 millones de pasajeros pese a cancelación de rutas internacionales

A decir de Isidoro Pastor, el AIFA ha cumplido con las metas domésticas que se habían planeado durante su desarrollo y planeación en lo que refiere a visitas anuales.

En ese sentido, recordó que las metas de visitas se fijaron en tres etapas:

Primera etapa: 2032

Segunda etapa: 2042

Tercera etapa: 2052

No obstante, reconoció que la cifra de 18.6 millones de pasajeros fue alcanzada a pesar de la cancelación de 11 rutas internacionales de Estados Unidos, situación que dejó solo 5 rutas extranjeras en el AIFA.

Estas cifras serían muestra del alto flujo de personas que visitan el AIFA, pasando de solo 913 mil visitas en el 2022 a más de 7 millones en el 2025, destacaron sus directivos.

Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo el AIFA ha transportado un millón 136 mil toneladas de carga, a través de las 45 empresas cargueras que funcionan en el AIFA.