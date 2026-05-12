A más de 24 horas del inicio del bloqueo, ejidatarios de Tonanitla continúan afectando los accesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México.

Desde el pasado 11 de mayo de 2026, un grupo de ejidatarios mantiene cerradas diversas vialidades que conectan con el aeropuerto, provocando complicaciones para pasajeros y automovilistas.

Entre las vialidades afectadas se encuentran:

Camino Libre a Tonanitla

Conexión entre Ecatepec y el AIFA

Circulación hacia Ojo de Agua, Tecámac

Paso hacia la autopista México-Pachuca

Los manifestantes mantienen el bloqueo con camiones, tractores y piedras para impedir el paso vehicular hacia la terminal aérea.

AIFA y autoridades mexiquenses recomiendan salir con tiempo

Ante las afectaciones, tanto autoridades del Estado de México como el AIFA pidieron a los usuarios salir con anticipación para evitar contratiempos y posibles retrasos en sus vuelos.

Por su parte, el Centro SICT Estado de México informó que continúa el bloqueo en ambos sentidos del tramo comprendido entre el kilómetro 0+000 y el 14+136, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta Puente de Fierro, en Ecatepec.

🚧 | Bloqueo en accesos al AIFA por segundo día



El bloqueo en las vialidades de acceso al #AIFA continúa este martes, afectando severamente la circulación en ambos sentidos de la carretera hacia la terminal aérea. La #protesta es encabezada por habitantes y campesinos de… pic.twitter.com/cOKIgoriCj — AD Noticias (@ADNoticiasMex) May 12, 2026

Asimismo, el AIFA emitió un nuevo comunicado dirigido a pasajeros con vuelos programados este 12 de mayo de 2026, en el que alertó sobre la permanencia del bloqueo en los accesos al aeropuerto.

El aeropuerto señaló que esta situación afecta tanto entradas como salidas de la terminal aérea, por lo que recomendó mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

¿Qué rutas alternas hay para llegar al AIFA hoy 12 de mayo?

Hasta el momento, las rutas alternas para llegar al AIFA son:

Circuito Exterior Mexiquense

Autopista México-Pachuca

Línea 1 del Mexibús

Tren Suburbano Felipe Ángeles desde Buenavista, en CDMX

Las autoridades también recomendaron utilizar transporte público para llegar de forma más segura y rápida al aeropuerto, especialmente el Tren Suburbano Felipe Ángeles.

Al cierre de esta nota, autoridades mexiquenses no han informado sobre un acuerdo con los ejidatarios de Tonanitla para liberar las vialidades afectadas, por lo que se desconoce cuánto tiempo más permanecerá el bloqueo en las inmediaciones del AIFA.