A más de 24 horas del inicio del bloqueo, ejidatarios de Tonanitla continúan afectando los accesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México.
Desde el pasado 11 de mayo de 2026, un grupo de ejidatarios mantiene cerradas diversas vialidades que conectan con el aeropuerto, provocando complicaciones para pasajeros y automovilistas.
Entre las vialidades afectadas se encuentran:
- Camino Libre a Tonanitla
- Conexión entre Ecatepec y el AIFA
- Circulación hacia Ojo de Agua, Tecámac
- Paso hacia la autopista México-Pachuca
Los manifestantes mantienen el bloqueo con camiones, tractores y piedras para impedir el paso vehicular hacia la terminal aérea.
AIFA y autoridades mexiquenses recomiendan salir con tiempo
Ante las afectaciones, tanto autoridades del Estado de México como el AIFA pidieron a los usuarios salir con anticipación para evitar contratiempos y posibles retrasos en sus vuelos.
Por su parte, el Centro SICT Estado de México informó que continúa el bloqueo en ambos sentidos del tramo comprendido entre el kilómetro 0+000 y el 14+136, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta Puente de Fierro, en Ecatepec.
Asimismo, el AIFA emitió un nuevo comunicado dirigido a pasajeros con vuelos programados este 12 de mayo de 2026, en el que alertó sobre la permanencia del bloqueo en los accesos al aeropuerto.
El aeropuerto señaló que esta situación afecta tanto entradas como salidas de la terminal aérea, por lo que recomendó mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.
¿Qué rutas alternas hay para llegar al AIFA hoy 12 de mayo?
Hasta el momento, las rutas alternas para llegar al AIFA son:
- Circuito Exterior Mexiquense
- Autopista México-Pachuca
- Línea 1 del Mexibús
- Tren Suburbano Felipe Ángeles desde Buenavista, en CDMX
Las autoridades también recomendaron utilizar transporte público para llegar de forma más segura y rápida al aeropuerto, especialmente el Tren Suburbano Felipe Ángeles.
Al cierre de esta nota, autoridades mexiquenses no han informado sobre un acuerdo con los ejidatarios de Tonanitla para liberar las vialidades afectadas, por lo que se desconoce cuánto tiempo más permanecerá el bloqueo en las inmediaciones del AIFA.