El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) anunció que se llevarán a cabo cierres parciales este 9 y 10 de abril debido a obras en el Puente Mexiquense.

Puntualmente, el AIFA manifestó que los cierres comenzarán a partir de las 22:00 horas del jueves 9 de abril y hasta las 05:00 horas del viernes 10 de abril de 2026.

¿Qué vialidades cerrará el AIFA por obras del Puente Mexiquense?

Mediante un comunicado, el AIFA, en conjunto con el gobierno municipal de Ecatepec, en el Estado de México, anunciaron cierres parciales programados en las vías de acceso a la terminal aérea como:

Av. Vía Morelos – AIFA – Tonatitla

Héroes 2da Sección (Gasa AIFA – Tonanitla)

Esto debido a que se busca garantizar la seguridad durante las maniobras de montaje de elementos prefabricados, conocidos comúnmente como “ballenas”, del Puente Mexiquense.

Ante ello, se busca prevenir cualquier incidente derivado del movimiento de maquinaria pesada y personal especializado.

Un vuelo de carga chino despega desde una de las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Mario Jasso / Mario Jasso)

Dicha obra tiene como objetivo principal establecer una conexión eficiente de esta zona estratégica del Estado de México que permite llegar hasta el AIFA.

En el comunicado se insta a los usuarios del AIFA a extremar precauciones con sus tiempos de traslado, utilizando vías alternas para evitar contratiempos al llegar a sus vuelos.

Asimismo, invitó a seguir los canales oficiales, toda vez que brindarán información en caso de que el cierre de carriles se extienda por más tiempo debido a las maniobras.