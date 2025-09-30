El almirante Juan José Padilla Olmos, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se disculpó con el locutor José Ramón San Cristóbal.

“Fue un mal entendido, ofrecemos una disculpa al pasajero y a las personas que hayan sido afectadas por la decisión de un mal funcionario. Estamos conscientes de que una disculpa no va a recuperar el mal momento, pero les garantizamos que ya tomamos cartas en el asunto en el momentos que conocimos de esta información”. Juan José Padilla Olmos, director del AICM

Luego de la denuncia de censura realizada por el conductor José Ramón San Cristóbal, de 56 años de edad, trascendió que seguidores suyos fueron obligados a borrar fotografías que se tomaron con él en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

¿Se pueden tomar fotos en el AICM? Esto dice su director tras denuncia de censura a José Ramón San Cristóbal

Tras la polémica generada por la denuncia de censura del conductor José Ramón San Cristóbal, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), almirante Juan José Padilla Olmos, ofreció disculpas y aclaró las reglas sobre la toma de fotografías dentro del recinto.

El directivo explicó que el incidente fue producto de un malentendido y desconocimiento de un servidor público, reiterando que las restricciones para capturar imágenes en el AICM siguen siendo las mismas.

Detalló que no está permitido tomar fotografías en áreas sensibles como:

aduanas

filtros de seguridad

pistas

plataformas

Sin embargo, aclaró que en espacios del AICM como salas de espera y zonas comunes, los usuarios pueden tomarse fotos sin problema.

Padilla Olmos también llamó a los pasajeros del AICM a acercarse a las autoridades en caso de sentirse afectados por alguna prohibición indebida.