Durante la conferencia para la sustitución de transporte público individual 2025 en la capital del país, el Gobierno de la CDMX anunció el apoyó a la renovación de taxis para competir con plataformas de transporte.

Luego de que Hector Ulises García, Secretario de Movilidad de la CDMX anunciará que ha sido instruido para apoyar a taxis en una renovación completa.

“La jefa de Gobierno dio la instrucción de que hay que habría apoyar a este servicio que dedica su vida a prestar un servicio, pues es una parte importante para la economía y el sostenimiento de muchos de ustedes”. Hector Ulises García, Secretario de Movilidad de la CDMX

Con ello, también se dijo que el Gobierno de la CDMX busca regular los servicios de las plataformas, pues “son una competencia no suficientemente adecuada”.

“Enfrentamos una potencia mundial en el transporte, que tiene que ver una empresa que no ha invertido ni en flotilla, ni capacitar a trabajadores”. Hector Ulises García, Secretario de Movilidad de la CDMX

Por lo que se busca fortalecer a los taxistas para lograr mantenerse en el desarrollo económico con la renovación ante lo que se vive con las plataformas.

“Para nosotros en el gobierno de la CDMX es importante que sigamos prestando este servicio y demostremos que podemos ser mejor que otras plataformas y podemos generar condiciones para el desarrollo de sus familias, el desarrollo económico del país y la ciudad”. Hector Ulises García, Secretario de Movilidad de la CDMX

Asimismo, el Secretario de Movilidad de la CDMX, Hector Ulises García precisó que este año se apuntaron cerca de mil concesionarios para renovar sus taxis, aunque solamente se pudo lograr el apoyo a 300 de estos concesionarios .

Sin embargo, ante este panorama, se anunció que en 2026 se fortalecerá la renovación, pues se buscará al menos sustituir mil unidades.

Gobierno de la CDMX busca mejores precios en automóviles para taxis y plataforma propia

Ante la renovación de taxis, el Gobierno de la CDMX también busca mejores precios en automóviles y el desarrollo de una plataforma propia.

Por lo que el Secretario de Movilidad de la CDMX, Hector Ulises García precisó que se está logrando un acuerdo importante para que el costo sea muy accesible para todos los taxistas de la capital del país.

“Estamos buscando en la Semovi que el precio de los vehículos más amigables con el ambiente y más silenciosos pueden bajar de precio, estamos hablando directamente con las productoras de vehículos para que el precio que ellas tiene sea un precio accesible para nosotros y que podamos renovar un vehículo no solo a gasolina, sino hibrido o eléctrico”. Hector Ulises García, Secretario de Movilidad de la CDMX

Además de que también se busca fortalecer una aplicación propia del gobierno con el objetivo de dar “un servicio y ver que en las distintas plataformas que el servicio que usted ofrece puede ser tan competitiva y mejor, con calidad que las otras plataformas”.

Por su parte la jefa de Gobierno, Clara Brugada, refrendó el apoyo a la renovación de los taxis en la Ciudad de México, por lo que dijo que se tendrá nueva cromatina, un apoyo a los autos eléctricos y la modernización de la tecnología con una buena aplicación que sea competitiva.

Así como también se buscará la seguridad en taxis, tanto para los usuarios como los propios choferes, mientras que la capacitaciones se centrará en miras al Mundial 2026, para ser el nuevo rostros de la movilidad de la CDMX.