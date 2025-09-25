Durante el State of Play del 24 de septiembre, PlayStation sorprendió a los fans con sus altavoces PULSE Elevate con IA, siendo uno de los anuncios más comentados.

Ya que los altavoces de PlayStation “PULSE Elevate” presumen varias bondades, como el poder vincularse con una gran cantidad de dispositivos.

Altavoces de PlayStation “PULSE Elevate” (Sony)

Características de los altavoces de PlayStation “PULSE Elevate”

Los altavoces de PlayStation “PULSE Elevate” contarán con controladores magnéticos planos, lo cual dará un sonido “realista”.

En palabras de la marca, los altavoces de PlayStation “PULSE Elevate” te permitirán escuchar los juegos con el sonido tal cual se pensó al momento de crearlos.

En cuanto a las aplicaciones IA, contarán con un micrófono integrado, el cual reconocerá el sonido ambiental y lo eliminará por completo.

Con esto se pretende mejorar el chat en vivo durante los juegos, para que el jugador que no guste de los headset, pueda hablar sin temor a que su voz se pierda.

Integrarán la tecnología PlayStation Link, lo cual reduce al mínimo la latencia, además de tener una conexión estable.

Finalmente hay que señalar que estos altavoces serán compatibles con PS5, PC, Mac y el PlayStation Portal, gracias al uso de Bluetooth.

Altavoces de PlayStation “PULSE Elevate” (Sony)

Precio y disponibilidad de los altavoces de PlayStation “PULSE Elevate” en México

Sony confirmó que los altavoces de PlayStation “PULSE Elevate” sí llegarán a México en algún punto del 2026; tal y como lo harán en el resto del mundo.

Sin embargo, no se dio a conocer el precio de los altavoces de PlayStation “PULSE Elevate”, ni en México ni en otros territorios.

Siguiendo con las prácticas recientes de varias desarrolladoras que no dan el precio de sus productos hasta cercana la fecha de lanzamiento en los distintos territorios.

Analistas estiman que, tomando en cuenta el precio de los dispositivos de PlayStation y la tecnología de los altavoces, estos tendrían un precio alrededor de los 5 mil pesos.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización que se haga al respecto de la fecha de lanzamiento y precio en México de los altavoces.