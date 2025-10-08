Sony dejará de darle soporte a la PlayStation 4 en 2026, pues cabe mencionar que esta icónica consola cumplirá pronto 12 años en el mercado.

Y de acuerdo a los últimos reportes, Sony ha decidido terminar con la era del PlayStation 4, dejando de darle soporte en 2026.

¿Cuándo dejará de recibir soporte PlayStation 4?

De acuerdo con el insider Tom Henderson de Insider Gaming , Sony habría revelado en un reciente reporte que dejaría de darle soporte a la PlayStation 4.

Aparentemente, PlayStation 4 dejará de recibir soporte a partir del mes de abril del 2026, y las funcionalidades se verán afectadas, influyen directamente en 6 servicios:

API web de feed de actividad API web de contenido multimedia compartido Almacenamiento de títulos pequeños Almacenamiento de usuarios de títulos Filtros de palabras Usuarios y perfiles

🚨Sony will stop supporting PS4 services in the spring of 2026. pic.twitter.com/VRFJ8z1TQk — 🅾️🔺️◻✖ (@0AOXO) October 3, 2025

No obstante, se reveló que los juegos existentes que utilizan estos servicios en la PlayStation 4, conservarán el acceso.

De igual manera, esta falta de soporte por parte de Sony a las consolas de PlayStation 4, afectará a PlayStation Plus, y tendrá menos títulos en su catálogo para esta consola.

Lo cual hará que, eventualmente se favorezcan a los títulos que van dirigidos a la PlayStation 5.

De momento, la información sobre la falta de soporte a PlayStation 4 es extraoficial, pues Sony no ha comentado nada al respecto; aunque, para el tiempo que lleva en el mercado, es natural que poco a poco dejen de darle soporte.