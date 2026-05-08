Te decimos quién es el dueño de Fanatics Collectibles, la nueva empresa del álbum del Mundial, a partir del 2031.

Fanatics Collectibles se quedará con los derechos para producir los álbumes del Mundial de la FIFA, iniciando una nueva era en los coleccionables de fútbol.

¿Quién es el dueño de Fanatics Collectibles?

Fanatics Collectibles es la división especializada en tarjetas coleccionables de Fanatics Inc; se fundó en el año 2021.

El dueño de Fanatics Collectibles es el empresario Michael Rubin. Sin embargo, el CEO es Mike Mahan.

Mike Mahan, CEO Fanatics Collectibles (Fanatics Collectibles )

Como director ejecutivo, Mahan es el responsable de supervisar la cartera de marcas de coleccionables físicos y digitales, que incluye Topps y Zerocool.

En el caso de Topps, este sello es conocido por los cromos de béisbol que lanzó desde 1951.

Topps fue comprada por Fanatics Inc, en 2022 en un acuerdo aproximado de 500 millones de dólares.

Aumentado la capacidad de Fanatics para sumar propiedades y consolidarse como una compañía de gran prestigio.

La empresa Fanatics Collectibles ha obtenido acuerdos de licencias exclusivas con las principales ligas profesionales de los Estados Unidos como:

MLB

NFL

NBA

De igual manera, Fanatics Collectibles también cuenta con acuerdos de colaboración con varios equipos, empresas de entretenimiento, selecciones y ligas deportivas internacionales.

Bundesliga

Disney

NASCAR

Dune

F1

Fortnite

Marvel

Pixar

Premier League

Star Wars

Stranger Things

UEFA

UFC

Avatar

Chelsea F.C.

DAZN

Logrando con ello una expansión global para llegar a más mercados y grupos de coleccionistas.