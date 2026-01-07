Sony tuvo su participación en el CES 2026, donde destacó con la presentación de Ghost Player, un sistema de IA dedicado a los videojuegos.

De acuerdo con Sony, el punto de Ghost Player es que este use la IA para tomar el control en lugar del jugador, para así avanzar en los diversos interactivos de PlayStation.

PlayStation (Erik Mclean / Unsplash)

¿Qué es Ghost Player? Sony presenta su nueva IA

En su presentación, Sony detalló que Ghost Player será un sistema que alternará entre la IA y el jugador, para que entre ambos puedan superar los retos de cualquier videojuego de PlayStation.

Esto quiere decir que cuando el jugador lo decida puede activar el asistente IA “Ghost Player”, así este será el que siga avanzando en el videojuego en cuestión.

La inteligencia artificial se podrá activar en cualquier momento del juego, aunque se propone que sea en momentos de alta dificultad o cuando las tareas se vuelven repetitivas.

El sistema analizará el entorno, las mecánicas del juego y la forma en que se ha desenvuelto el usuario, para así establecer una vía de acción adecuada para enfrentar el problema.

La función estará activa hasta superar el obstáculo, completar la tarea propuesta o que el jugador decida volver a tomar el control en sus manos.

Control de PlayStation. (JESHOOTS.com / Freepik)

¿Cuándo llega Ghost Player? Falta tiempo para que se implemente en juegos de Sony

Aunque se trata de un desarrollo que ya ha desatado toda clase de comentarios, aún falta para ver la IA de Ghost Player en los juegos de Sony.

Esto debido a que no es la primera vez que Sony habla de Ghost Player, la idea de usar una IA para pasar un juego ya estaba desde hace varios años, aunque no se había vuelto a mencionar.

Lo que indica que todavía se está trabajando en su implementación en los distintos títulos de PlayStation; dejando en claro que solo se aplicará en las obras para un jugador.

Pues no se quiere romper la experiencia competitiva y cooperativa de los juegos multijugador.