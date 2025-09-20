En algo que cimbraría el mundo tecnológico, Oracle y Meta anunciaron que se encuentran negociando un acuerdo millonario en relación a la nube de IA.

El punto principal del acuerdo entre Oracle y Meta es dar las herramientas para entrenar la nube de IA, además de aumentar la capacidad de procesamiento.

Meta AI de WhatsApp (Pinterest)

¿De cuánto sería el acuerdo entre Oracle y Meta alrededor de la nube de IA?

Según el reporte de Reuters, el acuerdo entre Oracle y Meta sería de 20 mil mdd, unos 368 mil millones de pesos, y sería por varios años en la nube de IA.

Esto quiere decir que de concretarse, Oracle y Meta estarían colaborando por un tiempo indefinido alrededor de la nube de IA.

Si bien aún no se llegada a nada concreto, se menciona que las pláticas están bastante avanzadas, por lo que sería solo cuestión de tiempo en que se llegue a una resolución.

De darse el caso, Oracle se convertiría en una de las empresas clave en lo que se refiere a soporte de inteligencia artificial, junto a Amazon, Google y Microsoft.

Pues la compañía ya tenía una participación mínima en la inteligencia artificial de Meta, además de estar detrás del soporte de xAI de Elon Musk.

Oracle (Unsplash)

¿Cómo sería el acuerdo de Oracle y Meta sobre la nube de IA?

El acuerdo de Oracle y Meta determinaría que la primera podría toda la infraestructura para entrenar y aumentar la capacidad de procesamiento de la nube de IA.

Meta por su parte sería la que daría acceso a su nube de IA para que Oracle pudiera trabajar con ella.

En otras palabras, lo que se busca es darle mayor potencia a la inteligencia artificial de Meta, para que esta sea la de mayor capacidad en la industria tecnológica.

Con el fin de superar a sus competidores, sin olvidar que la compañía de Mark Zuckerberg está haciendo implementaciones de inteligencia artificial en todos sus desarrollos.

Desde sus redes sociales hasta sus más recientes gadgets como los Meta Ray-Ban.