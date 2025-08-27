Te decimos qué es Nano Banana!, el nuevo modelo de edición de imágenes de Google DeepMind.

Y es que la edición de fotos con inteligencia artificial de Gemini se ha actualizado durante esta última semana de agosto de 2025.

Nano Banana! (Google AI Studio 'X' @googleaistudio)

¿Qué es Nano Banana!, la edición de fotos con inteligencia artificial de Gemini?

La edición de fotos con inteligencia artificial de Gemini se ha actualizado dando la bienvenida a Nano Banana!

Este nuevo modelo de edición de imágenes de Google DeepMind sería una fu nción actualizada en la app Gemini.

Pues a pesar de que la aplicación de Google es la mejor valorada en el mundo, busca mejorar la similitud entre las imágenes cargadas y creadas.

Es decir, Nano Banana!, enfocará el uso de la inteligencia artificial en la apariencia de los usuarios y mascotas para que durante la creación o combinación de imágenes “no se pierda tu esencia”.

“Nuestra última actualización está diseñada para que las fotos de tus amigos, familiares e incluso tus mascotas se vean siempre iguales” asegura Google sobre Nano Banana!

La actualización de Gemini te ayudará en funciones como:

Cambio de vestuario o de ubicación: coloca en nuevos escenarios

Fusionar fotos: crear una nueva escena con dos o más fotos

Edición multi-turno: sigue editando las imágenes que crea Gemini

Mezcla de diseños: aplica el estilo de una imagen a un objeto de otra

Nano Banana! (Google AI Studio 'X' @googleaistudio)

¿Cuándo estará disponible Nano Banana! en Gemini?

La función actualizada de edición de imágenes en la app Gemini: Nano Banana!, está disponible a nivel mundial desde el martes 26 de agosto de este 2025 para:

Usuarios de pago

Usuarios gratuitos

De hacer uso de la mejora del editor de imágenes de Google, debes tener en cuenta que las imágenes creadas o editadas incluyen una marca de agua visible, así como nuestra marca de agua digital invisible SynthID.

Esta maraca de agua que la app Gemini incluye demostrará claramente que las imágenes fueron generadas por a inteligencia artificial.