Padres habrían nombrado a su bebé Chat Yipiti, pero su nombre inspirado en la inteligencia artificial no fue registrado en México.

Hace poco se reveló la lista de nombres prohibidos para niños en el registro civil en México, y ahora se revela que, aparentemente unos padres decidieron llamar a su bebé Chat Yipiti en honor a la IA.

La bebé Chat Yipiti que no fue registrada en México ¿existe?

Los medios de comunicación dieron a conocer que unos padres habrían registrado a su hija bajo el nombre de Chat Yipiti, inspirada en la inteligencia artificial pero esto no habría sido en México.

El insólito hecho aparentemente ocurrió en Colombia, específicamente en una sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en Cereté, Córdoba; sin embargo, la noticia es falsa.

De acuerdo a la cuenta oficial en X -antes Twitter- de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, la noticia del registro de la niña Chat Yipiti es falsa:

“Consultadas las bases de datos que produce y administra la Registraduría Nacional, a la fecha no existe ninguna inscripción de nacimiento con el nombre ‘Chat Yipiti’. Asimismo, dado que algunas notarías pueden realizar inscripciones de nacimiento, se revisaron los registros de la Notaría Única de Cereté, Córdoba, sin encontrar ninguna inscripción con ese nombre en particular.” Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia

La noticia aseguraba que los padres decidieron llamar a su hija Chat Yipiti Bastidas Guerra, inspirándose en el nombre de la inteligencia artificial Chat GPT registrando a su hija así el pasado 15 de agosto.

Y aparentemente la entidad federal no presentó objeción en registrar a la niña como Chat Yipiti.

Pero ante la viralidad de la fake newa, la Registraduría Federal de Colombia ha salido a desmentir la noticia de que una bebé fue registrada con el nombre de Chat Yipiti.

Usuarios en redes reaccionan al nombramiento de la niña como Chat Yipiti

La noticia de que en Colombia unos padres decidieron llamar a su hija Chat Yipiti en honor a la inteligencia artificial, se ha hecho viral desatando todo tipo de reacciones en redes sociales pese a ser falsa.

Pese a que ya se desmintió la noticia de la bebé que fue nombrada aparentemente Chat Yipiti, siendo esta una noticia falsa en Colombia y que se hizo viral en redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar

Especialmente críticas hacia los padres de Chat Yipiti, pues aseguran que no saben las consecuencias que podría traerle a su hija en el futuro, como burlas y hasta bullying por parte de sus compañeros.

Pero de momento y de acuerdo con el comunicado de la entidad federal de Colombia, no existe un registro en el país o en los de la Notaría Única de Cereté, Córdoba de una niña con el nombre de Chat Yipiti.