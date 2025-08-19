Te decimos cómo traducir el audio de reels en Instagram y Facebook con ayuda de la inteligencia artificial de Meta.

Estas traducciones de la inteligencia artificial de Meta, son una herramienta si n costo para las cuentas profesionales de mil o más seguidores.

reels en Instagram y Facebook (Meta / sitio web)

¿Cómo traducir los reels en Instagram y Facebook con inteligencia artificial?

Para traducir el audio de tus reels en Instagram y Facebook con inteligencia artificial de Meta solo debes seguir los siguientes pasos:

Crea un reel en Facebook o Instagram. Selecciona ‘Traduce tu voz con Meta AI’ (habilita la función). Elige tu preferencia: Activar o Desactivar la sincronización de labios. Si quieres revisar tu reel traducido, pulsa: Revisar antes de publicar. Toca Seleccionar idiomas Al finalizar, selecciona: Compartir ahora.

De haber activado la revisión de tu reel antes de su publicación, recibirás una notificación cuando la traducción de la inteligencia artificial de Meta se halla completado.

De esta manera podrás comprobar y realizar modificaciones en tu reel como:

Ver el reel en el idioma original

Aprobar la traducción

Eliminar la sincronización de labios

Eliminar la traducción por completo

Informar errores de traducción

Sin embargo, cabe mencionar que los internautas que vean la versión traducida del tu reel también podrán cambiar para verlo en su idioma original.

Y que si no hiciste la traducción en Instagram y Facebook antes de su publicación o la eliminaste, no podrás agregarla después.

Finalmente, cabe mencionar que la traducción estos reels con la inteligencia artificial de Meta, puede l legara a variar dependiendo si se realiza en Instagram o Facebook.

reels en Instagram y Facebook (Meta / sitio web)

¿Qué se necesita para traducir los reels en Instagram y Facebook con inteligencia artificial?

Traducir el audio de reels en Instagram y Facebook con ayuda de la inteligencia artificial de Meta es una nueva herramienta gratuita.

Sin embargo, para utilizarla te advertimos que actualmente la herramienta solo está disponible de inglés a español y viceversa; además, los internautas deberán: