Te decimos qué le pasó a Jessica Radcliffe -de 23 años de edad-, la entrenadora de animales marítimos.

Y es que la inteligencia artificial estaría siendo usada para fines macabros relacionados con su muerte.

Tilikum, famosa orca de SeaWorld (Phelan M. Ebenhack / AP)

¿Qué le pasó a Jessica Radcliffe según la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial estaría siendo usada para fines macabros relacionados con la entrenadora, Jessica Radcliffe.

Y es que a principios de agosto de 2025, comenzó a circular un video mostrando qué le pasó a Jessica Radcliffe durante un show acuático en vivo.

Es decir, mostraría el momento en que la orca que entrenó por años, la atacó de manera inesperada, provocando su muerte.

Sin embargo, luego de que la noticia se hiciera viral, investigadores de verificación señalaron que el accidente de Jessica Radcliffe nunca ocurrió.

Jessica Radcliffe así como el video de su muerte, habría sido una noticia creada con inteligencia artificial.

En este sentido, ‘IB Times’ señaló que no hay registros oficiales sobre la existencia de la entrenadora acuática, así como de su muerte, como lo serían:

Acta de nacimiento

Acta de defunción

Registro de empleo

Redes sociales

Además, los investigadores destacaron que no hubo noticias sobre el accidente, ni información relacionada con el centro acuático.

A lo que cabe mencionar, National Geographic informó en el 2019 que en el mundo solo había 59 orcas en cautiverio.

Por lo que de haber existido este accidente, el lugar y la fecha no habrían pasado desapercibidos, por lo que la viral del video creado con inteligencia artificial se debería al impacto que causó.

Día Mundial de la Orca (Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash)

¿El video de Jessica Radcliffe hecho con inteligencia artificial es falso?

En redes sociales circulan varias versiones del video de Jessica Radcliffe creado con inteligencia artificial, los cuales buscarían amplificar las impresiones

Sin embargo, no todo lo que muestra el del video de Jessica Radcliffe creado con inteligencia artificial es falso.

Y es que los macabros videos incluirían información sobre el accidente de la entrenadora Dawn Brancheau y el entrenador español Alexis Martínez.