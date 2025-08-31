FraudGPT y WormGPT son los gemelos maliciosos de ChatGPT, es decir que son inteligencia artificial que se usan para estafar y crear ataques cibernéticos.

FraudGPT y WormGPT son dos versiones maliciosas de ChatGP, es decir dos modelos de inteligencia artificial disponibles en la Dark Web cuyo precio va desde los 200 dólares al mes (3 mil 731 pesos aproximadamente).

En ese sentido, se entiende a FraudGPT y WormGPT como dos herramientas usadas por los ciberdelincuentes para generar correos phishing y scripts maliciosos.

El objetivo de estas herramientas maliciosas similares a ChatGPT, es crear ciberestafas a empresas y a particulares.

¿Cómo funcioanan FraudGPT y WormGPT?

En un informe del IJSR CSEIT , se identificaron a dos IAs maliciosas similares a ChatGPT: FraudGPT y WormGPT que se usan para fraudes y ciberataques.

Por un lado, FraudGPT es capaz de generar correos phishing y sitios web fraudulentos; esta IA fue identificada por primera vez en julio del 2023 por Netenrich en Dark Web y canales de Telegram.

Esta herramienta maliciosa tiene la capacidad de:

Escribir códigos maliciosos

Crear malware indetectable

Hacer páginas de phishing

Crear herramientas de hacking

Correos para estafas

Mientras que WormGPT es una IA que simplifica la creación de correos de phishing, derivada de GPT-J, un modelo de código abierto desarrollado por EleutherAI en 2021, y que cuenta una capacidad similar a la de GPT-3.

Asimismo, WormGPT tiene un costo que va desde los 60 dólares al mes (1119 pesos aproximadamente) hasta 550 dólares al año (10 mil 260 pesos aproximadamente).