Warner Bros demanda a Midjourney, esto debido a que los acusan de robarse personajes en su aplicación de Inteligencia artificial.

Warner Bros demanda a Midjourney (Dmitry Kropachev / Unsplash)

La demanda de Warner Bros a Midjourney fue interpuesta en un tribunal de Los Ángeles, California al asegurar que la app de IA “robó descaradamente” a varios de sus personajes icónicos como:

Batman

Superman

Wonder Woman

Bugs Bunny

Scooby Doo

Mismos personajes que cuentan con derechos de autor, y que de acuerdo con Warner Bros, el objetivo de Midjourney era “nutrir” su plataforma de Inteligencia artificial.

Esto para permitir a los suscriptores de Midjourney descargar imágenes en alta calidad de los personajes de Warner Bros en “todas las escenas imaginables”.

“Midjourney ha tomado la decisión calculada y lucrativa de no ofrecer ninguna protección a los propietarios de derechos de autor, a pesar de conocer el impresionante alcance de su piratería” Demanda de Warner Bros

La demanda en contra de Midjourney, busca una indemnización económica hacia Warner Bros, aunque el monto aún no ha sido definido.

No es la única demanda que acumula Midjourney por derechos de autor

Sin embargo, esta demanda s Midjourney no es la única que tiene, pues se suma a la batalla legal de otras empresas que han acusado a la app de usar imágenes y personajes ilegalmente como Disney y Comcast Universal.