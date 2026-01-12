Quien fuera la asesora adjunta de Seguridad Nacional en el gobierno de Donald Trump en el año 2017, Dina Powell, fue nombrada como la nueva presidenta de Meta.

Así lo dio a conocer la empresa liderada por Mark Zuckerberg en un comunicado en el que destacó que la ex funcionaria se encargará de buscar financiamiento para el desarrollo de Inteligencia Artificial.

Meta nombra a Dina Powell, exasesora de Donald Trump, como su nueva presidenta

En un movimiento que ha sido interpretado como una acción para acercarse al gobierno de Donald Trump, la empresa, Meta, nombró a una exasesora del mandatario, como su nueva presidenta.

Se trata de Dina Powell, quien previamente ya formó parte del consejo de administración de Meta y de quien se destaca, se espera que contribuya a guiar la estrategia general de la empresa.

De acuerdo con la información que se ha difundido, la exasesora presidencial deberá encargarse de múltiples acciones como el caso de la ejecución de inversiones multimillonarias.

Sin embargo, la firma resaltó que Dina Powell tendrá la principal responsabilidad de llevar a Meta a una nueva etapa marcada por la exploración de la Inteligencia Artificial y la expansión global.

El nombramiento fue reconocido por el propio Mark Zuckerberg, quien se confiado en la nueva presidenta, pues afirmó que es el perfil idóneo para “ayudar a liderar la siguiente etapa de crecimiento de Meta”.

Donald Trump reconoce nombramiento de Dina Powell como presidenta de Meta

Luego de que se anunció el nombramiento de Dina Powell como la nueva presidenta de Meta, Donald Trump compartió un mensaje con el que reconoció el movimiento en la empresa.

En una publicación que difundió en su cuenta de Truth Social, el presidente extendió una felicitación a su exasesora, además de que aseveró que se trata de una excelente elección por parte de la empresa.

“Felicitaciones a Dina Powell McCormick, quien acaba de ser nombrada nueva presidenta de Meta. ¡Una excelente elección de Mark Z” Donald Trump

Al seguir con su reconocimiento por el nombramiento, Donald Trump describió a Dina Powell como “una persona fantástica y muy talentosa” que dijo, colaboró con él en su primera etapa presidencial.