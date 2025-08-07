Ante este regreso a clases 2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó cuáles son los útiles escolares mejor calificados, por ser buenos y baratos.
Para ello Profeco realizó un estudio donde analizó hasta 105 productos de útiles escolares, clasificados de la siguiente manera:
- 21 cuadernos profesionales
- 18 gomas blancas para borrar
- 10 pegamentos líquidos
- 9 pegamentos adhesivos
- 9 reglas de plástico de 30 cm
- 6 tijeras escolares
- 18 lápices
- 14 bolígrafos de tinza azul oleosa punto mediano
Todos los productos de las diferentes marcas fueron sometidos a rigurosas pruebas, como calidad, acabados, rendimiento, desgaste, contenido neto, oxidación, resistencia, gramaje, repelencia al agua, según sea el caso.
Regreso a clases 2025 SEP: ¿Cuáles son los útiles escolares mejor calificados por Profeco?
A continuación te dejamos la lista de los 3 o 5 productos cuyas marcas superaron las pruebas de Profeco, siendo los útiles escolares mejor calificados para este regreso a clases 2025 de la SEP:
Cuadernos
- Scribe Tribals de 100 hojas no plastificado, calificación de E, a 77 pesos cada uno
- Scribe Escolar plus de 100 hojas no plastificado, calificación de MB, a 28 piezas cada uno
- Scribe Super girl 100 hojas, calificación de MB, a 38 pesos cada uno
- KIP pasta dura de 100 hojas pastificado, calificación de E, a 116 pesos cada uno
- First Class cosido de 100 hojas plastificado, calificación de MB, a 55 pesos cada uno
Lápices
- MAE LM-72, calificación de E, a 296 pesos el paquete con 72 piezas
- Kores grafitos triangular, calificación de E, a 50 pesos el paquete con 12 piezas
- Maped Black peps, calificación de E, a 34 pesos el paquete con 6 piezas
Bolígrafos
- Bolex modelo Mediano y Eco, calificación de E, a 26 pesos cada paquete con 12 piezas
- Bolex modelo Cristal, calificación de E, a 28 pesos cada paquete con 12 piezas
- Bolex modelo Grip, calificación de E, a 28 pesos cada paquete con 12 piezas
Gomas de borrar
- MAE, calificación de E, a 27 pesos el paquete con 3 piezas
- Paper Mate White pearl, calificación de E, a 31 pesos el paquete de 3 piezas
- ARTESCO, calificación de E, a 23 pesos el paquete de 2 piezas
Pegamentos adhesivos
- Kores de 8 g, calificación de MB (Muy Bueno), precio de 122 pesos el paquete con 22 piezas
- Bully 11 g, calificación de B (Bueno), a 13 pesos la pieza
- Dixon 8 g, calificación de B, a 12 pesos la pieza
Pegamentos líquidos
- Resistol 110 g, calificación de MB, a 35 pesos la pieza
- Bully 110 g, calificación de MB, a 24 pesos la pieza
- Adherol 120 g, calificación de MB, a 25 pesos la pieza
Tijeras escolares
- MAE modelo MT-5R, calificación de E (Excelente), a 17 pesos la pieza
- Pelikan 5’’, calificación de E, a 17 pesos la pieza
- Maped modelo Essentials 464255, calificación de E, a 20 pesos la pieza
Reglas de plástico
- Office Depot SKU: 43810, calificación de E, a 15 pesos
- Barrilito Escolar flex30, calificación de E, a 21 pesos
- MAE modelo RF-30, calificación de E, a 25 pesos
Regreso a clases 2025 SEP: Profeco da recomendaciones para comprar útiles escolares
A menos de un mes del regreso a clases 2025 en la SEP, la Profeco también emitió una serie de recomendaciones a los padres de familia al momento de comprar los útiles escolares:
- evaluar la ciudad que ofrecen, considerando el gusto de los hijos y acorde al presupuesto con el que se cuenta
- adquirirlos en tiendas establecidas para hacer válida la garantía con el ricket de compra
- revisar la calidad de las reglas o juego de geometría, libres de defectos
- verificar el empaque de los pegamentos adhesivos, así como la superficie del adhesivo que esté fresco y pegajoso
- probar que los bolígrafos pinten
- cerciorarse de que las tijeras cumplen para su uso escolar