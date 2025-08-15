Te decimos 3 lugares para comprar mochilas baratas en CDMX para este regreso a clases 2025.
Si en tu lista de útiles para este ciclo escolar debes comprar mochilas, en la Ciudad de México hay varias opciones.
3 lugares para comprar mochilas baratas en CDMX para este regreso a clases 2025
Los 3 lugares para comprar mochilas baratas en CDMX para este regreso a clases 2025, son estos:
- Pasaje Sandino, en el Centro Histórico, CDMX
- Calle Mesones, en el Centro Histórico, CDMX
- Correo Mayor, en el Centro Histórico, CDMX
En todos estos espacios encontrarás mochilas para diferentes presupuestos.
Ya sea que busques mochilas con estampados o modelos más serios, estos lugares en CDMX te ofrecerán una gran variedad de opciones.
Pasaje Sandino en CDMX para comprar mochilas baratas para el regreso a clases 2025
En el Pasaje Sandino de CDMX hay un extenso surtido de mochilas perfectas para el regreso a clases 2025.
Lo mejor de todo es que en Pasaje Sandino encontrarás locales que además de mochilas, tiene artículos como:
- Loncheras
- Lapiceras
- Estucheras
La dirección de Pasaje Sandino es: 3ª Calle del Carmen 37, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.
Calle Mesones en CDMX para comprar mochilas baratas para el regreso a clases 2025
Otro de los lugares imperdibles para comprar mochilas baratas en CDMX para este regreso a clases 2025, es la calle Mesones en el Centro Histórico.
En Mesones también hay útiles escolares con los que podrás preparar el mejor regreso de tus hijos a la escuela.
Mesones está ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, aquí un mapa con su ubicación.
Correo Mayor en CDMX para comprar mochilas baratas para el regreso a clases 2025
La calle de Correo Mayor de igual manera tiene mochilas baratas para este regreso a clases 2025.
Principalmente, en Venustiano Carranza y República de Guatemala encontrarás diversos artículos escolares y mochilas a buen precio.
Recuerda que la calle de Correo Mayor está en el Centro Histórico, aquí un mapa para que visites el lugar y compres todo lo que necesites.