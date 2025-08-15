Te decimos 3 lugares para comprar mochilas baratas en CDMX para este regreso a clases 2025.

Si en tu lista de útiles para este ciclo escolar debes comprar mochilas, en la Ciudad de México hay varias opciones.

Los 3 lugares para comprar mochilas baratas en CDMX para este regreso a clases 2025, son estos:

Pasaje Sandino, en el Centro Histórico, CDMX

Calle Mesones, en el Centro Histórico, CDMX

Correo Mayor, en el Centro Histórico, CDMX

En todos estos espacios encontrarás mochilas para diferentes presupuestos.

Ya sea que busques mochilas con estampados o modelos más serios, estos lugares en CDMX te ofrecerán una gran variedad de opciones.

Pasaje Sandino en CDMX para comprar mochilas baratas para el regreso a clases 2025

En el Pasaje Sandino de CDMX hay un extenso surtido de mochilas perfectas para el regreso a clases 2025.

Lo mejor de todo es que en Pasaje Sandino encontrarás locales que además de mochilas, tiene artículos como:

Loncheras

Lapiceras

Estucheras

La dirección de Pasaje Sandino es: 3ª Calle del Carmen 37, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

Calle Mesones en CDMX para comprar mochilas baratas para el regreso a clases 2025

Otro de los lugares imperdibles para comprar mochilas baratas en CDMX para este regreso a clases 2025, es la calle Mesones en el Centro Histórico.

En Mesones también hay útiles escolares con los que podrás preparar el mejor regreso de tus hijos a la escuela.

Mesones está ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, aquí un mapa con su ubicación.

Correo Mayor en CDMX para comprar mochilas baratas para el regreso a clases 2025

La calle de Correo Mayor de igual manera tiene mochilas baratas para este regreso a clases 2025.

Principalmente, en Venustiano Carranza y República de Guatemala encontrarás diversos artículos escolares y mochilas a buen precio.

Recuerda que la calle de Correo Mayor está en el Centro Histórico, aquí un mapa para que visites el lugar y compres todo lo que necesites.