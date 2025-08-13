México.- El regreso a clases siempre llega con una mezcla de emociones: la ilusión de estrenar, el entusiasmo por empezar un nuevo ciclo y, claro, la lista de compras que parece no tener fin, esto podría volverse en un dolor de cabeza, pero para fortuna de nosotros Sears ha venido a salvarnos a todos (estamos agradecidos).

Para mamás y papás, la prioridad es que sus hijos tengan lo mejor para comenzar el año escolar motivados y listos para aprender, sin que eso signifique gastar de más. Por eso, Sears se convierte en el aliado ideal para equiparse de pies a cabeza y con todo lo necesario para esta temporada.

Las promociones que necesitabas para ser el “estudiante de los plumones”

Del 15 al 18 de agosto, llega la Venta Especial Sears – Regreso a Clases con descuentos de hasta el 40 % más hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% adicional con tu crédito Sears. Una oportunidad perfecta para comprar con anticipación, evitando prisas de última hora y aprovechando al máximo los beneficios.

(Sears)

En un solo lugar, Sears reúne TODO, de verdad TODO lo que necesitas para cada etapa escolar:

Moda : Ropa infantil, juvenil y universitaria de marcas como Levi’s, Nautica y Guess , entre muchas más, para que cada estudiante comience el ciclo con estilo y comodidad.

: Ropa infantil, juvenil y universitaria de marcas como , entre muchas más, para que cada estudiante comience el ciclo con estilo y comodidad. Calzado : Desde zapatos escolares y calzado infantil resistente, hasta tenis deportivos y opciones casuales de marcas reconocidas como Adidas y Hush Puppies .

: Desde zapatos escolares y calzado infantil resistente, hasta tenis deportivos y opciones casuales de marcas reconocidas como y . Tecnología y equipo : Laptops Lenovo , Asus o Samsung , tablets, impresoras, audífonos y mochilas para un regreso más productivo y conectado.

: Laptops , o , tablets, impresoras, audífonos y mochilas para un regreso más productivo y conectado. Accesorios: Todo lo necesario para el día a día escolar, reunido en un solo lugar para que no pierdas tiempo en compras dispersas.

Por si no fuera poco, además, Sears facilita tu experiencia de compra:

Envío gratis desde $299 MXN.

desde $299 MXN. Compra en línea y recoge en tienda en solo 2 horas .

. La posibilidad de visitar tu tienda física más cercana y encontrar el mismo surtido y beneficios.

(Sears)

Porque un buen regreso a clases no solo se trata de útiles escolares: se trata de empezar con la mejor actitud, con artículos que inspiran y motivan, y con la tranquilidad de haber aprovechado descuentos y facilidades de pago. En Sears encuentras calidad, estilo y tecnología para toda la familia, con la confianza de elegir entre las mejores marcas, como LG, Sony y muchas más.

No dejes pasar esta oportunidad. Equípate con todo lo que necesitas para el ciclo escolar, aprovecha los descuentos especiales y las facilidades de pago, y comienza el regreso a clases de forma inteligente.

Sears está aquí para ayudarte a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, para que lo más importante sea disfrutar de esta nueva etapa junto a tus hijos. Aunque seas papá, mamá… o estudiante encubierto: sears.com.mx tiene TODO para el regreso a clases. ¡Aprovecha antes de que se acabe la magia y ráyate con todo lo que siempre quisiste!