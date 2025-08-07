Bodega Aurrera reveló su folleto “Los ahorros más útiles” con las ofertas para este regreso a clases que estarán disponibles desde hoy al 13 de agosto de 2025; te damos los detalles de los mejores descuentos.

Desde hoy y hasta el 13 de agosto de 2025 podrás aprovechar las ofertas para el regreso a clases 2025, en donde podrás adquirir una variedad de útiles escolares, artículos electrónicos, ropa y muchos más.

A continuación te mostramos los descuentos en útiles escolares para el regreso a clases que estarán disponibles en todas sus sucursales, según la disposición de los productos, hasta el 13 de agosto de 2025.

Bodega Aurrera ofertas regreso a clases hoy al 23 de julio 2025 (Eduardo Diaz)

Bodega Aurrera ofertas regreso a clases 2025: Descuentos en útiles escolares y ropa

Bodega Aurrera lanzó ofertas y descuentos en una variedad de útiles escolares de la mejor calidad para este regreso a clases; esta es la lista:

Variedad de artículos de papelería Pen+Gear desde 2 pesos

Cuaderno profesional Pen+Gear a 14.50 pesos

Cuaderno italiano Pen+Gear a 39 pesos

Etiquetas, gomas, sacapuntas de varios personajes a 15 pesos

Variedad de lapiceras Pen+Gear a 69 pesos

Variedad de mochilas Pen+Gear a 99 pesos

Variedad de loncheras Disney a 99 pesos

Organizador multiusos Trino a 45 pesos

Organizador con divisiones a 35 pesos

Playeras polo Trends a 95 pesos

Camisa escolar Tonny’s a 55 pesos

Playera lisa Simply Basic a 95 pesos

Calceta escolar de algodón Mariannita a 65 pesos

Sudadera con gorro Simply Basic a 289 pesos

Profeco muestra los mejores útiles escolares (Especial)

Bodega Aurrera ofertas regreso a clases 2025: Descuentos en artículos electrónicos

Bodega Aurrera no solo tiene ofertas y descuentos en útiles escolares fundamentales, sino que ofrece más productos para el regreso a clases como artículos de tecnología; las promociones son las siguientes: