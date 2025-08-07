Bodega Aurrera reveló su folleto “Los ahorros más útiles” con las ofertas para este regreso a clases que estarán disponibles desde hoy al 13 de agosto de 2025; te damos los detalles de los mejores descuentos.
Desde hoy y hasta el 13 de agosto de 2025 podrás aprovechar las ofertas para el regreso a clases 2025, en donde podrás adquirir una variedad de útiles escolares, artículos electrónicos, ropa y muchos más.
A continuación te mostramos los descuentos en útiles escolares para el regreso a clases que estarán disponibles en todas sus sucursales, según la disposición de los productos, hasta el 13 de agosto de 2025.
Bodega Aurrera ofertas regreso a clases 2025: Descuentos en útiles escolares y ropa
Bodega Aurrera lanzó ofertas y descuentos en una variedad de útiles escolares de la mejor calidad para este regreso a clases; esta es la lista:
- Variedad de artículos de papelería Pen+Gear desde 2 pesos
- Cuaderno profesional Pen+Gear a 14.50 pesos
- Cuaderno italiano Pen+Gear a 39 pesos
- Etiquetas, gomas, sacapuntas de varios personajes a 15 pesos
- Variedad de lapiceras Pen+Gear a 69 pesos
- Variedad de mochilas Pen+Gear a 99 pesos
- Variedad de loncheras Disney a 99 pesos
- Organizador multiusos Trino a 45 pesos
- Organizador con divisiones a 35 pesos
- Playeras polo Trends a 95 pesos
- Camisa escolar Tonny’s a 55 pesos
- Playera lisa Simply Basic a 95 pesos
- Calceta escolar de algodón Mariannita a 65 pesos
- Sudadera con gorro Simply Basic a 289 pesos
Bodega Aurrera ofertas regreso a clases 2025: Descuentos en artículos electrónicos
Bodega Aurrera no solo tiene ofertas y descuentos en útiles escolares fundamentales, sino que ofrece más productos para el regreso a clases como artículos de tecnología; las promociones son las siguientes:
- Laptop Acer a 3 mil 519 pesos
- Laptop Lenovo a 6 mil 299 pesos
- Multifuncional de tinta Brother a 3 mil 769 pesos
- Tableta Onn a mil 299 pesos
- Tableta Acer a 2 mil 099 pesos
- Smartphone Samsung Galaxy A06 a 2 mil 599 pesos
- Smartphone ZTE Axon 70 a 3 mil 997 pesos
- Audífonos inalámbricos SFT a 199 pesos
- Silla de oficina con malla Mainstays a 899 pesos