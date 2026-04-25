La empresa de Ricardo Salinas Pliego, Elektra avanza en su salida de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el fideicomiso para recomprar las acciones de los inversionistas.

ELEKTRA -su nombre en la BMV- dio a conocer que se concluyeron con los requerimientos legales para cancelar su inscripción en el Registro Nacional de Valores.

El último precio de las acciones de Elektra en la BMV cotizaban en 373.10 pesos mexicanos, al 30 de septiembre 2025, fecha de su suspensión.

Elektra avanza en salida de la BMV con fideicomiso de recompra

Elektra informó mediante comunicado que se creó el fideicomiso número F/1532 para establecer los recursos necesarios y adquirir sus acciones para la salida de la BMV.

BMV suspende cotización de Grupo Elektra (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Acorde con lo señalado por Elektra se cumplieron todos los requerimientos legales para la cancelación de todas las acciones representativas.

El precio que busca Elektra por sus acciones en manos del público inversionista sería equivalente al valor contable de los últimos estados financieros.

Es decir, Elektra ofrecerá 301.99 pesos en la recompra de cada acción que no posee, que acorde con la BMV son 209 millones 514 mil 297.

Por lo cual, de concretarse sus planes de salir de la BMV, Elektra destinará hasta 657 millones de pesos para recomprar sus acciones.

Esto de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, órgano regulador de la salida de Elektra de la BMV.

De momento, Ricardo Salinas Pliego no se ha pronunciado sobre fideicomiso de Elektra para recomprar las acciones.