El Zócalo CDMX se encuentra abarrotado minutos antes del inicio del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su Primer Informe de Gobierno, celebrado este 5 de octubre.

Claudia Sheinbaum tomó posesión como la primera presidenta de México el 1 de octubre de 2024, y decidió celebrarlo este domingo con un evento masivo denominado La Tranformación Avanza.

Cabe recordar que el 1 de septiembre de 2025 se entregó el Primer Informe de Gobierno, pero Claudia Sheinbaum dijo que el evento masivo sería un mes después para celebrarlo junto con el primer año de gobierno.

Zócalo abarrotado minutos antes del primer informe de Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Plancha del Zócalo repleta de simpatizantes de Claudia Sheinbaum este 5 de octubre

Desde el día anterior por la tarde, ya se encontraba listo el templete y las sillas colocadas prácticamente en toda la plancha del Zócalo.

También se vieron múltiples pantallas al aire libre a pesar de la ligera lluvia de esa tarde.

Otras pantallas están colocadas en calles aledañas a Palacio Nacional para que también puedan escuchar su mensaje quienes pasan por otras calles del Centro Histórico.

Zócalo abarrotado minutos antes del primer informe de Claudia Sheinbaum (@LaPeriodista_MX)

Ciudadanos independientes y agrupaciones de diverso tipo se encuentran aun llegando a la plancha del Zócalo CDMX.

Aunque la llegada de personas inició a primera hora este domingo, aún siguen tratando de llegar personas por calles aledañas.

Pararativos un día antes del primer informe de Claudia Sheinbaum en el Zócalo (Edmundo Morelos/SDPnoticias.com)

¿A qué hora inicia el mensaje de Claudia Sheinbaum por su primer informe?

Se espera que el mensaje por el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum inicie a las 11:00 horas de este domingo 5 de octubre.

Este no es el primer evento masivo de Claudia Sheinbaum como presidenta, pues ya ha encabezado su primer Grito de Independencia el 15 de septiembre.

Zócalo abarrotado minutos antes del primer informe de Claudia Sheinbaum (Iván Escalante )

También tuvo otro evento masivo el domingo 9 de marzo con motivo del aplazamiento de aranceles por parte de Estados Unidos.

En ese evento destacó que México es un país independiente y soberano y que no acepta injerencia de otra nación.