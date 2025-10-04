Claudia Sheinbaum respondió a los rumores de la ruptura con Andrés Manuel López Obrador (AMLO); “No somos la misma persona”, comentó en el documental que celebra su primer año de gobierno.

En el documental “Los primeros 365 días, la transformación avanza”, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su formación está muy influenciada con AMLO, pero reiteró que no son la misma persona.

“No somos la misma persona” pero no hay rompimiento, asegura Sheinbaum respecto a AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló, en su documental, que su estilo de trabajo tiene base en la forma en la que trabajaba AMLO, que reunía a sus gabinetes y le daba seguimiento permanente a todos los demás.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum dijo que no son la misma persona, por la que ella tiene una forma distinta de trabajo, aunque hay cosas en las que se parecen y cosas en las que no.

“No somos la misma persona (...) Yo me meto más, incluso que él, en los temas. Me dediqué más de 20 años de mi vida en hacer modelos matemáticos, para mi es una obsesión los números”. Claudia Sheinbaum

En el documental, Claudia Sheinbaum dijo que no hay rompimiento con AMLO como en los otros gobierno, principalmente porque se mantienen los mismo ideales y “porque la gente no quiere”.