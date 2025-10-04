Claudia Sheinbaum asegura que la corrupción es una traición y reafirma la honestidad como un principio básico en las instituciones del país.

“Lo contrario a la honestidad es la corrupción la cual debe verse siempre como lo que es una traición a todos los valores” Claudia Sheinbaum

En el marco del 204 aniversario de la Armada de México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la corrupción debe sancionarse con firmeza.

En un evento que se llevó a cabo en el puerto de Veracruz , Claudia Sheinbaum resaltó la honestidad como principio de vida y llamó traición a la corrupción.

En el 204 Aniversario de la Armada de México, la presidenta subrayó que debe sancionarse con firmeza y que el servicio público exige valores profundos.👇🏼pic.twitter.com/PdFxPST4qz — Azucena Uresti (@azucenau) October 4, 2025

“La corrupción es deslealtad, por eso no pueden tener cabida en nuestras instituciones, por eso deben sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida” Claudia Sheinbaum

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum señaló que las fuerzas armadas mexicanas tienen el honor que obliga a vivir con rectitud.

Pues las personas que sirven al pueblo deben tener valores profundos, pues no hay riqueza que valga más que el honor .

“Debemos ser claros: la lealtad a la patria exige también lealtad a los valores y a la verdad. La vida de quienes servimos al pueblo y a la patria exige valores profundos, no lujos superfluos” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó que el verdadero poder no está en el dinero mal habido, sino en la rectitud, la reputación y el legado.

“¿De qué sirve el dinero mal habido si con él se pierde la reputación y el legado? No hay riqueza que valga más que el honor. No hay poder más grande que la lealtad. No hay herencia más valiosa que vivir con rectitud” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (Mario Jasso)

El discurso de Claudia Sheinbaum se da en medio de las investigaciones por presuntos vínculos de mandos de la Marina con una red criminal dedicada a introducir combustibles al país bajo fracciones arancelarias falsas, conocido como huachicol fiscal.

Es por ello por lo que Claudia Sheinbaum hizo un llamado a las fuerzas armadas en México para ser un ejemplo de la nación y rechazar la corrupción.

“No es sólo enfrentar un combate, sino mantener la rectitud cuando nadie mira, rechazar la corrupción y ser ejemplo para la familia y la nación” Claudia Sheinbaum

La conmemoración del 204 aniversario de la creación de la Armada de México y los 201 años de la promulgación de la Constitución Federal de 1824 se llevó a cabo en la macroplaza del Puerto de Veracruz.

En este vento Claudia Sheinbaum inauguró la Plaza del Heroísmo Veracruzano, un nuevo espacio conmemorativo que busca rendir tributo a la historia y sacrificio de los marinos mexicanos.