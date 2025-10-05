Claudia Sheinbaum, presidenta de México, advirtió que quien robe al pueblo enfrentará la justicia, así lo dijo en su mitin por su primer año de gobierno y Primer Informe de Gobierno desde el Zócalo CDMX este 5 de octubre.

La presidenta de México dijo que la honestidad debe ser la regla y no la excepción en este nuevo episodio de la historia, con la llegada de los gobiernos de la autollamada transformación.

Claudia Sheinbaum insistió que el poder no es para enriquecerse y que los recursos públicos son sagrados.

“Fortunas construidas al amparo del poder púbico, pero eso se acabó porque en este México nuevo la honestidad no es la excepción, es la regla y quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad, los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos, en programas de bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum critica enriquecimiento ¿de los neoliberales?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que los recursos se ejercen con humildad y son sagrados y que actualmente llegan a los ciudadanos mediante programas de bienestar, derechos y obras públicas.

Así lo dijo para diferenciarse de los gobiernos neoliberales en los que, acusó, vivían con lujos y sus objetivos eran personales y no los del pueblo.

Su crítica la enmarcó en los conservadores pues dijo que quieren que se olvide que como vivían antes.

La presidenta insistió que llegó para transformar y no para administrar y que el pueblo es el único que manda y a quien hay que rendirle cuentas.

Claudia Sheinbaum presenta primer informe de gobierno (Daniel Augusto / Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Gobierno de Claudia Sheinbaum volvió a enviar mensaje contra funcionarios corruptos

El mensaje que envió Claudia Sheinbaum es similar al de su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la Cámara de Senadores.

Rosa Icela Rodríguez dijo en su comparecencia durante la semana anterior, que no hay pactos con criminales en los gobiernos de la transformación y quienes los hagan deberán asumir las consecuencias.

Posteriormente, Claudia Sheinbaum descartó que ese mensaje haya ido Adán Augusto López Hernández, quien es señalado de vínculos con Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora y se le cuestionan ingresos millonarios en pocos meses.