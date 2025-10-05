La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo tren de pasajeros que se llamará Golfo de México, el cual recorrerá la ruta Norte México-Nuevo Laredo.

La ruta incluye los tramos:

CDMX-Pachuca

CDMX-Querétaro

Saltillo-Nuevo Laredo

Así lo dijo durante su mensaje por el primer año de gobierno desde el Zócalo CDMX la mañana de este 5 de octubre.

¿Cómo ven, qué les parece si a ese tren le ponemos Tren del Golfo de México? Claudia Sheinbaum

El nuevo tren Golfo de México sería una obra estratégica y se le llamaría así ante la orden de Donald Trump, en Estados Unidos, de llamar al Golfo de México como Golfo de América.

Claudia Sheinbaum enlista otros trenes que se construyen en México

Como parte de las obras estratégicas, Claudia Sheinbaum pidió levantar la mano quien esté de acuerdo de que el Tren México-Nuevo Laredo se llame tren Golfo de México.

“Mayoría” dijo desde el Zócalo de y enlistó el inicio de trabajos de otros trenes:

Tren México-Irapuato como parte del CDMX-Nogales

Tren Maya de carga en su línea a Puerto Progreso

Tren Interoceánico en tramos Oaxaca-Chiapas y Roberto Ayala-Paraíso, Tabasco

También destacó que se están terminando otras obras como el Tren El Insurgente, otros libramientos, carreteras caminos y más.

Claudia Sheinbaum presume que el Tren Maya ha transportado 1.7 millones de pasajeros

Previamente, Claudia Sheinbaum dio números sobre las megaobras como el Tren Maya en el que dijo han viajado 1.7 millones de pasajeros y casi un millón de toneladas de carga.

La refinería Olmeca de Dos Bocas produce en promedio 270 mil barriles diarios de petrolíferos y Mexicana de Aviación ha transportado a 750 mil pasajeros.

Así lo retomó en su mensaje por su primer año de gobierno este 5 de octubre desde el Zócalo CDMX que estuvo abarrotados de simpatizantesy agrupaciones de diversa índole.