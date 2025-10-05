Hoy 5 de octubre se llevará a cabo el primer informe de Claudia Sheinbaum en la CDMX, por lo que te decimos cuáles serán las afectaciones viales y suspensiones del Metro.

A un año de asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum dará su primer informe de gobierno en CDMX.

Cierres viales en CDMX por informe de Claudia Sheinbaum

Habrá afectaciones viales por el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, hoy 5 de octubre en CDMX:

Avenida Juárez desde Balderas hasta Eje Central

Avenida Hidalgo entre Paseo de la Reforma y Eje Central

Eje Central Lázaro Cárdenas desde Eje 3 Sur hasta 5 de febrero

Calles 5 de febrero y 20 de noviembre desde República de Uruguay

Calles José María Pino Suárez, 5 de mayo y Tacuba

Cierres del Metro por informe de Claudia Sheinbaum en CDMX

El Metro CDMX confirmó qué estaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso por el informe de Claudia Sheinbaum en la Plaza de la Constitución:

Línea 2 del Metro en Estación: Zócalo / Tenochtitlan

Línea 1 y 2 Metro en Estación Pino Suárez

Se sugiere que para ir hasta la zona centro se pueden tomen alternativas como:

Estación Allende Metro Línea 2

Estación Merced Metro Línea 1

Estación San Juan de Letrán Línea 8

Estación Bellas Artes Línea 2 y Línea 8

#AvisoMetro: Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Allende de L2, Merced de la Línea 1, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 5, 2025

Se espera que el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum inicie en punto de las 11:00 a.m. de este 5 de octubre.

El cual se transmitirá en vivo a través de los canales oficiales de gobierno y de la presidenta.