Hoy 5 de octubre se llevará a cabo el primer informe de Claudia Sheinbaum en la CDMX, por lo que te decimos cuáles serán las afectaciones viales y suspensiones del Metro.
A un año de asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum dará su primer informe de gobierno en CDMX.
Cierres viales en CDMX por informe de Claudia Sheinbaum
Habrá afectaciones viales por el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, hoy 5 de octubre en CDMX:
- Avenida Juárez desde Balderas hasta Eje Central
- Avenida Hidalgo entre Paseo de la Reforma y Eje Central
- Eje Central Lázaro Cárdenas desde Eje 3 Sur hasta 5 de febrero
- Calles 5 de febrero y 20 de noviembre desde República de Uruguay
- Calles José María Pino Suárez, 5 de mayo y Tacuba
Cierres del Metro por informe de Claudia Sheinbaum en CDMX
El Metro CDMX confirmó qué estaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso por el informe de Claudia Sheinbaum en la Plaza de la Constitución:
- Línea 2 del Metro en Estación: Zócalo / Tenochtitlan
- Línea 1 y 2 Metro en Estación Pino Suárez
Se sugiere que para ir hasta la zona centro se pueden tomen alternativas como:
- Estación Allende Metro Línea 2
- Estación Merced Metro Línea 1
- Estación San Juan de Letrán Línea 8
- Estación Bellas Artes Línea 2 y Línea 8
Se espera que el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum inicie en punto de las 11:00 a.m. de este 5 de octubre.
El cual se transmitirá en vivo a través de los canales oficiales de gobierno y de la presidenta.