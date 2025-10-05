Durante su primer informe de gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó y reconoció el legado que le dejó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, AMLO.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum le dedicó unas palabras a AMLO, al mismo tiempo que señaló que hay personas que quieren distanciarla de él, para afectar el movimiento de transformación.

Claudia Sheinbaum (Tomada de Video)

Claudia Sheinbaum habla de la herencia de AMLO

Al referirse a AMLO, Claudia Sheinbaum señaló que los logros del movimiento transformador actual, son en parte herencia del gobierno de AMLO, al que llamó un hombre “honesto y profundamente comprometido con su pueblo”.

Reconociendo así Claudia Sheinbaum el trabajo de su antecesor, con el que comparte los mismos valores de “honestidad, justicia y amor al pueblo de México”, que también son parte del ya mencionado movimiento transformador.

Asegurando que comparte el mismo proyecto, y que su interés al llegar al gobierno de México no es solo administrar al país, sino que el objetivo de la presidenta es seguir transformando a la nación.

Concluyendo que AMLO “fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo“, ya que nunca se vendió a los poderosos, nunca se rindió ni se apartó de sus principios.

Claudia Sheinbaum señala que hay quien quiere ver una separación entre ella y AMLO

Claudia Sheinbaum aprovechó esta mención a AMLO para señalar que hay quienes la quieren separar de la figura de su antecesor, dañando así el movimiento de transformación.

“Se han empeñado en separarnos”, fueron las palabras de Claudia Sheinbaum durante su primer informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México.

Afirmando que el objetivo de estos agentes es acabar con el movimiento de transformación y dividir a todos los actores que están inmersos en este; principalmente a ella y AMLO.

Sin embargo aseguró que eso no va a ocurrir, pues tienen un mismo objetivo, y así como AMLO nunca traicionó sus principios, ella tampoco lo hará.