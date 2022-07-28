Un video que se difundió en redes sociales denunció que el empresario Yusef Tanus Gazal amenazó con pistola a una presunta ex pareja, por lo que el gobierno de Puebla pidió intervenir.

Yusef Tanus Gazal es un empresario de origen libanés y sobrino del ex gobernador de Puebla, Tony Gali, el cual ha dado mucho de qué hablar debido a que ya se le ha acusado de violento.

Esta ocasión el empresario se encuentra en la mira debido a que se difundió un video en el que presuntamente amenaza a una de sus ex parejas con una pistola.

Video exhibe amenazas de Yusef Tanus Gazal con pistola en mano hacia su ex pareja

Se trata de un video que él mismo grabó mientras se encontraba en una tina de baño, en éste, Yusef Tanus Gazal se lleva una pistola a la sien y lanza una serie de amenazas a alguien más, quien se presume sería su ex pareja.

Posteriormente, el empresario Yusef Tanus Gazal, sobrino del ex gobernador Tony Gali, dispara una bala al aire para intimidar a su ex pareja.

“Esto es lo último que quiero, mira… (dispara) ¿Escuchaste bien?” Yusef Tanus Gazal

El video fue exhibido por la cuenta de Twitter ‘Ni una más’ (@unagresor_menos), quienes solicitaron el apoyo del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa y de la Fiscalía de Puebla.

Pero también hicieron un llamado a la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala y a la Fiscalía de la CDMX; esto pese a que el video no revela la ubicación exacta de donde se grabó.

Asi manipula y amenaza YUSEF TANUS GAZAL a sus víctimas, nadie hace nada. Van a esperar a que las víctimas estén muertas? No queremos ser parte de la estadística. Solicitamos apoyo de @MBarbosaMX @FiscaliaPuebla @FiscaliaCDMX @AriadnaAyala pic.twitter.com/DuiOgnp8wK — Ni una mas (@unagresor_menos) July 25, 2022

Miguel Barbosa pide intervención de las autoridades por el video de Yusef Tanus Gazal

Por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, se pronunció por las imágenes difundidas sobre las amenazas con pistola en mano de Yusef Tanus Gazal hacia su presunta ex pareja.

A través de un video, Miguel Barbosa señaló que al parecer el empresario Yusef Tanus Gazal ya es buscado por sus acciones violentas desde hace bastante tiempo.

Además, el gobernador calificó de “brutal” el contenido del video y aseguró que es evidencia de “muchas cosas”, por lo que dijo que las autoridades correspondientes de donde hayan ocurrido los hechos, deben intervenir.

“Para empezar no sé si es en Puebla los hechos o es fuera de Puebla, no tiene ubicación precisa, pero es un hecho verdaderamente de enorme brutalidad que la autoridad de cualquier lugar donde haya ocurrido, debe intervenir”. Miguel Barbosa

Finalmente Miguel Barbosa acusó que Yusef Tanus Gazal necesita asistencia psicológica debido a la gravedad de sus acciones violentas, como la amenaza con pistola hacia su ex pareja.