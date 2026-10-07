¿Quién es Yusef Tanús Gazal? Se trata de un empresario de origen libanés que también es reconocido por ser sobrino del exgobernador del estado de Puebla, Tony Gali.

El 5 de octubre de 2026, autoridades de los estado de Jalisco y Puebla lo detuvieron en Zapopan debido a una agresión contra un elemento de tránsito municipal ocurrida once años atrás.

Cabe destacar que además del caso por el que fue asegurado, Yusef Tanús se ha visto implicado en diversas polémicas relacionadas con actos violentos de los que fue protagonista.

Yusef Tanús (Especial)

¿Quién es Yusef Tanús?

Yusef Tanús Gazal es un empresario de ascendencia libanesa asentado en Puebla, vinculado comercialmente a giros inmobiliarios y a emprendimientos en el sector de la construcción.

El empresario ha sido relacionado con el exgobernador José Antonio Gali Fayad, debido a que se reporta que él mismo se identificó como tal tras protagonizar un incidente violento.

En octubre de 2026, agentes ministeriales ejecutaron la orden de aprehensión en su contra en Zapopan, Jalisco, tras permanecer once años prófugo de la justicia por agresiones previas.

La captura deriva del ataque armado perpetrado en 2015 en San Andrés Cholula, donde disparó contra un agente de tránsito que pretendía sancionarlo por una infracción de vialidad.

Yusef Tanús (Especial)

A dicho proceso se le acumulan denuncias por violencia familiar ocurridas en 2022, cuando amenazó a su expareja con un arma de fuego dentro de un domicilio particular.

El historial del imputado también incluye señalamientos por un altercado armado en la Ciudad de México, cuando baleó a un presunto asaltante en un restaurante de La Condesa.

¿Cuántos años tiene Yusef Tanús?

No existen registros oficiales sobre Yusef Tanús, pero versiones extraoficiales indican que tendría 43 años.

¿Quién es la esposa de Yusef Tanús?

No existe registro de que Yusef Tanús se encuentre casado, pues expedientes judiciales solo mencionan el caso de violencia contra una expareja, de quien se desconoce su identidad.

Yusef Tanús (Especial)

¿Cuál es el signo zodiacal de Yusef Tanús?

Al no contar con el dato de la fecha de nacimiento de Yusef Tanús, tampoco se puede determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Yusef Tanús?

De acuerdo con publicaciones en redes, Yusef Tanús acechaba en aplicaciones de citas y en su perfil mencionaba que tiene hijos, pero no existe certeza de dicho dato.

¿Qué estudió Yusef Tanús?

No se tiene información sobre la formación de Yusef Tanús Gazal y se puede descartar que tenga estudios profesionales, pues no hay datos a su nombre en el Registro Nacional de Profesionistas.

Yusef Tanús (Especial)

¿En qué ha trabajado Yusef Tanús?

En cuanto al perfil laboral de Yusef Tanús, la información recopilada en reportes periodísticos permiten determinar que su trabajo se limita a su faceta empresarial y un extraño detalle:

Sector inmobiliario: Inversionista y desarrollador de proyectos de construcción en los municipios de Puebla y San Andrés Cholula

Empresas familiares: Vinculado a negocios comerciales textiles de la comunidad libanesa poblana

Música: Tiene un perfil en Spotify con dos temas de género bélico sobre armas y estilo de vida