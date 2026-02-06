Idamis Pastor es una abogada y experta en derecho penal y electoral que cuenta con una trayectoria como magistrada, docente y ahora como fiscal. Continúa leyendo para conocer más acerca de la vida de la fiscal general de Puebla.

¿Quién es Idamis Pastor Betancourt?

Idamis Pastor Betancourt es una abogada y funcionaria pública mexicana que se desempeña como fiscal general del Estado de Puebla, cargo para el cual fue electa por el Congreso estatal con mayoría de votos y que ocupará hasta el 19 de diciembre de 2031, siendo la segunda mujer en la historia de Puebla en ocupar este cargo.

En su rol actual, ha impulsado programas y acciones para fortalecer la atención con perspectiva de género, mejorar la accesibilidad de servicios de justicia y promover capacitación y modernización en la fiscalía.

¿Qué edad tiene Idamis Pastor Betancourt?

Idamis Pastor nació el 4 de febrero de 1975 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 51 años.

¿Idamis Pastor Betancourt tiene esposo?

No, la fiscal de Puebla no tiene pareja; sin embargo, Idamis Pastor Betancourt estuvo casada con Guillermo Méndez Chávez.

Idamis Pastor Betancourt, fiscal general de Puebla (FB: Idamis Pastor Betancourt)

¿Qué signo zodiacal es Idamis Pastor Betancourt?

Al haber nacido el 4 de febrero, Idamis Pastor es Acuario, signo que es conocido por su personalidad independiente, original, humanitaria y futurista.

¿Idamis Pastor Betancourt tiene hijos?

Sí, Idamis Pastor tiene al menos una hija, de quien ha hablado públicamente en entrevistas sobre la importancia de su rol familiar.

¿Qué estudió Idamis Pastor Betancourt?

Pastor Betancourt cuenta con una licenciatura en Derecho por el Instituto Técnico y Bancario San Carlos, A. C. Además, tiene una maestría en Derecho Penal por la Universidad Privada del Estado de México y un doctorado en Derecho Electoral por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral.

Idamis Pastor Betancourt, fiscal general de Puebla (FB: Idamis Pastor Betancourt)

¿En qué ha trabajado Idamis Pastor Betancourt?

Idamis Pastor cuenta con una carrera amplia dentro del sector privado y público, destacando cargos como: