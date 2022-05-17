En redes sociales ha comenzado a circular un video donde presuntamente se observa a Yusef Tanus Gazal, sobrino del exgobernador Tony Gali golpeando a su esposa embarazada.

Durante la grabación en la que se señala al sobrino del exgobernador Tony Gali, se observa a una pareja discutiendo, mientras el hombre, quien se presume se trata de Yusef Tanus Gazal abofetea a la mujer embarazada.

Por su parte la mujer embarazada, supuesta esposa de Yusef Tanus Gazal, permanece sentada frente al hombre sin realizar ningún movimiento de defensa ante la agresión.

El material tiene un duración de aproximadamente 39 segundos, sin audio, mostrando la agresión de Yusef Tanus Gazal a su esposa embarazada.

#Puebla #NiUnaMas #Justicia



🎥🤬 Exhiben en un video a Yusef Tanús Gazal, sobrino del ex gobernador @TonyGali, golpeando a una mujer. El gobernador @MBarbosaMX pide a la Secretaría de @IgualdadGobPue investigar el caso



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Hasta el momento se desconoce si la afectada ha presentado alguna acción legal en contra de Yusef Tanus Gazal.

Por su parte, el sobrino del exgobernador Tony Gali tampoco ha emitido declaración al respecto por el video que circula en redes sociales donde se le acusa de haber golpeado a su esposa embarazada.

Miguel Barbosa pide se investigue a sobrino del exgobernador Tony Gali por “mano larga”

Tras viralizarse el material, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla pidió investigar el caso del sobrino del exgobernador Tony Gali, a quien llamo “mano larga”.

Miguel Barbosa Huerta, Gobernador de Puebla (Cortesía)

En conferencia de prensa, Miguel Barbosa pidió a las dependencias del gobierno de Puebla, específicamente a la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, intervenir en el caso de Yusef Tanus Gazal, en caso de que resulte responsable.

“Los manos largas ya son de todos los segmentos sociales”, dijo Miguel Barbosa al pedir se investigue al sobrino del exgobernador Tony Gali.

Cabe destacar que no es la primera vez que Yusef Tanus Gazal se encuentra envuelto en polémicas similares, apenas en 2018 fue objeto de críticas debido a que presuntamente hirió a una mujer en la Condesa luego de un incidente que involucró armas de fuego.